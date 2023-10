Ça se confirme pour Ribalta ! Plusieurs mauvaises nouvelles pour Gattuso ! La traductrice de l’OM dénonce les propos sexistes de supporters à son encontre sur les réseaux sociaux. Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Ça se confirme pour Ribalta ! Plusieurs mauvaises nouvelles pour Gattuso ! La traductrice de l’OM dénonce les propos sexistes de supporters à son encontre sur les réseaux sociaux

OM: Ça se confirme pour Ribalta !

La réunion houleuse du 18 septembre entre les dirigeants olympiens et les groupes de supporters a laissé des traces. L’organigramme de l’Olympique de Marseille reste chamboulé par cet événement. Contrairement à Pablo Longoria, Javier Ribalta est toujours en retrait de ses fonctions et aurait demandé son départ.

Le directoire à la tête de l’OM composé de Pablo Longoria (président), Javier Ribalta (directeur du football), Pedro Iriondo (directeur stratégique) et Stéphane Tessier (directeur administratif et financier) s’est réuni hier pour faire le point sur son avenir et n’a pas laissé filtrer les résultats de cette entrevue en haut lieu. Le club phocéen, toujours en crise, tentera de se relancer ce dimanche à 13h devant son public face au Havre après 6 matchs sans victoire. Une rencontre à laquelle n’assistera sans doute pas Ribalta, lui qui s’est retiré de ses fonctions depuis la réunion houleuse avec les supporters. Absent de la délégation lors des quatre derniers rendez-vous, le bras droit de Longoria aurait réclamé son départ. Selon La Provence, un bon club de Serie A se serait renseigné pour s’attacher ses services. Une version contestée par le club phocéen.

L’OM dément

Toujours d’après les informations de La Provence, l’état major olympien a démenti les rumeurs qui envoient Javier Ribalta en Italie. L’Espagnol se laisserait un temps de réflexion avant de prendre prochainement sa décision qui doit être validée par le clan McCourt, par l’intermédiaire du président du conseil de surveillance, Barry Cohen.

OM : Plusieurs mauvaises nouvelles pour Gattuso !

L’Olympique de Marseille enchaîne les contre performances depuis plusieurs semaines avec des défaites contre le PSG, Monaco et deux match nul contre Brighton et l’Ajax en coupe d’Europe. L’infirmerie de l’OM se remplit de compliquer la tâche de Gattuso face au Havre ce week-end.

L’Olympique de Marseille reçoit le Havre ce dimanche (13h) au stade Vélodrome à l’occasion de la de Ligue 1. Les marseillais doivent impérativement s’imposer après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre le PSG et Monaco . L’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso va devoir gérer plusieurs absences et non des moindres.

L’infirmerie se remplit

« Il y a une joueur qui me manque à l’Olympique de marseille »

En effet, le milieu de terrain Jordan Verretout est forfait suite à une lésion à la cuisse droite qui l’a obligé à quitter la pelouse face à Brighton jeudi soir.

Tout juste rétabli de ses blessures au genou et aux adducteurs, Geoffrey Kondogbia ne sera peut être pas apte à débuter cette rencontre.

En défense, le coach olympien doit également se passer des services de Samuel Gigot. Ce dernier souffre d’une fracture d’une côte qui l’empêche de respirer normalement. Il ne devrait pas pouvoir faire son retour avant fin octobre indique le journal l’Equipe.

Enfin, Gattuso devra un nouvelle fois se passer des services de Rena Lodi, suspendu pour cette rencontre face au Havre et souffrant d’une gêne musculaire qui ne lui permettra d’ailleurs pas d’aller en sélection durant la trêve internationale.

OM : La traductrice de l’OM dénonce les propos sexistes de supporters à son encontre sur les réseaux sociaux

Traductrice de l’Olympique de Marseille et de plusieurs clubs de football, Alessia Hughes Enriquez a pris la parole via sur son compte Instagram après avoir été victime de propos sexistes sur les réseaux sociaux.

Traductrice pour plusieurs clubs de football et notamment l’OM, Alessia Hughes Enriquez a effectué les dernières traductions des conférences de presse de Gennaro Gattuso. La Franco-Mexicaine a dénoncé les propos sexistes à son encontre sur les réseaux sociaux via sa story Instagram.

« Ceux qui complimentent une fille sur son physique avec vulgarité, le chemin est encore long ! »

« Pas rancunière envers le peuple marseillais. Pour ceux qui pensent encore que complimenter une fille sur son physique passe forcément par la vulgarité, le chemin est encore long ! Merci à ceux qui ont dénoncé ces comportements en direct, c’est l’attitude respectueuse que j’espère inculquer à mon fils en grandissant« , a-t-elle publié.