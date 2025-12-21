CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Maroc – Comores, avec Nayef Aguerd (OM) en ouverture !

La Coupe d’Afrique des nations 2025 débute ce dimanche 21 décembre au Maroc. Le match d’ouverture oppose la sélection marocaine aux Comores, à Rabat, avec la présence attendue du défenseur de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, convoqué avec les Lions de l’Atlas. Une rencontre inaugurale très attendue, à suivre en prime time.

Pays hôte de la 35e édition de la CAN, le Maroc lance officiellement la compétition ce dimanche soir devant son public. Cette affiche d’ouverture face aux Comores marque le début du groupe A, qui comprend également le Mali et la Zambie. Pour les supporters de l’OM, ce premier match revêt un intérêt particulier avec l’engagement de Nayef Aguerd, défenseur marseillais et cadre de la sélection marocaine.

À quelle heure se joue Maroc – Comores ?

Le match d’ouverture de la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores est programmé :

Date : dimanche 21 décembre

: dimanche 21 décembre Lieu : Rabat (Maroc)

: Rabat (Maroc) Coup d’envoi : 20h00 (heure locale et heure française)

Un horaire de grande écoute, choisi pour lancer la compétition dans un contexte festif, devant un stade acquis à la cause des Lions de l’Atlas.

Sur quelle chaîne voir le match en direct ?

En France, la rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports 2. Le diffuseur qatari, détenteur des droits de la Coupe d’Afrique des nations, assure une couverture complète du tournoi, avec avant-match, analyses et débriefings.

Cette diffusion permet aux supporters de l’Olympique de Marseille de suivre la première sortie de Nayef Aguerd dans la compétition, alors que le défenseur figure bien dans le groupe convoqué par le sélectionneur Walid Regragui.

Un rendez-vous important pour Aguerd et pour l’OM

La participation de Nayef Aguerd à cette CAN constitue un enjeu sportif majeur, autant pour la sélection marocaine que pour l’OM. Défenseur expérimenté, habitué aux compétitions internationales, il fait partie des joueurs attendus pour sécuriser l’arrière-garde des Lions de l’Atlas dès ce match inaugural.

Côté marseillais, cette rencontre confirme l’impact des compétitions internationales sur le calendrier du club, privé de son défenseur pendant toute la durée du tournoi. La CAN, organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, pourrait en effet peser sur la gestion de l’effectif de Roberto De Zerbi en Ligue 1.

Pour le Maroc, l’objectif est clair : réussir son entrée dans la compétition et assumer son statut de pays organisateur. Face aux Comores, de retour à la CAN après plusieurs années d’absence, les Lions de l’Atlas n’ont pas droit à l’erreur pour lancer idéalement leur tournoi.

Maroc – Comores, coup d’envoi ce dimanche à 20h, sur beIN Sports 2, avec Nayef Aguerd, défenseur de l’Olympique de Marseille, en première ligne dès l’ouverture de la CAN 2025.