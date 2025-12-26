CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Maroc – Mali, avec Nayef Aguerd (OM) présent !

C’est le choc de ce groupe A ! Après leur succès face aux Comores (2-0) en ouverture de la CAN, les coéquipiers de Nayef Aguerd auront à cœur d’enchainer pour se rapprocher d’une qualification pour la phase à élimination directe. Le défenseur centrale de l’Olympique de Marseille devrait débuter la rencontre.

Les supporters du Maroc et de l’Olympique de Marseille auront les yeux rivés sur le match opposant le Maroc au Mali, avec Nayef Aguerd, en figure centrale de la défense. Ce duel s’annonce déjà comme un moment clé de la deuxième journée du groupe A, avec des enjeux importants pour la qualification aux huitièmes de finale.

À quelle heure se joue Maroc – Mali ?

Le match de la 2e journée de la CAN 2025 entre le Maroc et le Mali est programmé :

Date : Vendredi 26 décembre

: Vendredi 26 décembre Lieu : Rabat (Maroc)

: Rabat (Maroc) Coup d’envoi : 21h00 (heure locale et heure française)

Un horaire de grande écoute, et un stade que les Lions de l’Atlas connaissent bien pour se rapprocher du tableau final.

Sur quelle chaîne voir le match en direct ?

En France, la rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports 1. Le diffuseur qatari, détenteur des droits de la Coupe d’Afrique des nations, assure une couverture complète du tournoi, avec avant-match, analyses et débriefings.

Cette diffusion permet aux supporters de l’Olympique de Marseille de suivre la suite des aventures de Nayef Aguerd dans la compétition, alors que le défenseur devrait être présent dans le onze du sélectionneur Walid Regragui.

Un duel crucial pour les deux équipes

Ce match a une importance particulière pour les deux équipes. Le Maroc, emmené par Nayef Aguerd, veut confirmer son bon départ et asseoir sa position en tête du groupe. Les Lions de l’Atlas cherchent à montrer leur solidité défensive et offensive après un premier match convaincant et à assurer une qualification pour les huitièmes de finale.

Le Mali devra quant à lui se battre pour glaner des points précieux et rester dans la course à la qualification après leur désillusion en fin de match contre la Zambie. Chaque but et chaque point compte, ce qui promet un match intense. Avec des joueurs clés sur le terrain pour les deux équipes, les supporters peuvent s’attendre à un duel engagé et riche en occasions.

Maroc – Mali, coup d’envoi ce vendredi à 21h, sur beIN Sports 1, avec Nayef Aguerd, défenseur de l’Olympique de Marseille, pour ce deuxième acte de la CAN 2025.