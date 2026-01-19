CAN 2025 : Après le chaos de la finale, une belle image avec Koulibaly et Aguerd !

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc a laissé une image marquante, celle de Kalidou Koulibaly et Nayef Aguerd échangeant leurs maillots après une rencontre irrespirable. Suspendu pour cette finale, le défenseur de l’OM a partagé un moment de respect avec son adversaire marocain, au terme d’un match resté longtemps indécis et conclu dans une confusion totale.

Une finale irrespirable jusqu’au bout du temps additionnel

La finale de la CAN 2025 disputée ce dimanche entre le Sénégal et le Maroc a basculé dans une séquence aussi rare que tendue. Alors que les deux sélections se dirigeaient vers les prolongations, les Lions de la Teranga ont cru ouvrir le score à la 93e minute grâce à Ismaïla Sarr. Le but a finalement été refusé par l’arbitre pour une faute préalable de Seck sur Achraf Hakimi lors du duel aérien.

VAR, pénalty manqué et tensions en tribunes

Trois minutes plus tard, un nouvel épisode polémique est venu embraser la finale. Après un corner marocain, Brahim Diaz signale un accrochage dans la surface. Alerté par la VAR, l’arbitre central Jean-Jacques Ndala Ngambo accorde finalement un pénalty au Maroc à la 96e minute.

La décision provoque une situation chaotique. Des supporters sénégalais descendent sur la pelouse, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Le sélectionneur Pape Thiaw demande à ses joueurs de quitter le terrain, tandis que Walid Regragui tente de maintenir les siens concentrés. Après de longues minutes d’interruption, Brahim Diaz manque sa panenka face à Édouard Mendy, avant que l’arbitre ne siffle la fin du temps réglementaire sur un score de 0-0, après plus de vingt minutes de flottement.

Koulibaly, l’OM et une image de respect après la tempête

Suspendu pour cette finale, Kalidou Koulibaly, défenseur central de l’Olympique de Marseille, n’a pas pris part à la rencontre. Logiquement déçu de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers sur le terrain, l’international sénégalais a néanmoins marqué les esprits après le coup de sifflet final.

L’échange de maillots avec Nayef Aguerd a symbolisé un rare moment d’apaisement après une finale sous haute tension. Une image forte, rapidement relayée, qui tranche avec l’atmosphère pesante ayant accompagné cette finale de la CAN 2025. Pour l’OM, voir Koulibaly incarner ce leadership et ce respect dans un contexte aussi explosif rappelle le poids du défenseur marseillais, même lorsqu’il est contraint de rester en dehors du terrain.