CAN 2025 : Mauvaise nouvelle pour Aubameyang, bonne nouvelle pour De Zerbi et l’OM !

L’aventure africaine du Gabon a déjà pris fin. Après deux journées disputées à la Coupe d’Afrique des Nations, les Panthères sont officiellement éliminées de la compétition. Battu d’abord par le Cameroun, puis par le Mozambique (1-0) plus tôt dans la journée de dimanche, le Gabon n’a plus aucune chance de qualification pour les huitièmes de finale, même en figurant parmi les meilleurs troisièmes. Le match nul entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun (1-1) a définitivement scellé le sort de la sélection gabonaise.

Cette élimination précoce constitue une nouvelle désillusion pour une génération pourtant expérimentée, emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et Mario Lemina. Elle intervient quelques semaines seulement après l’échec du Gabon lors des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, avec une lourde défaite face au Nigéria (4-1 après prolongation). Une période compliquée pour les Panthères, incapables de confirmer sur la scène continentale malgré des individualités reconnues.

Aubameyang de retour à Marseille pour PSG – OM

Pour l’Olympique de Marseille, cette élimination a toutefois une conséquence directe et importante. Capitaine du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang va désormais quitter la CAN plus tôt que prévu et rentrer à Marseille dans les prochains jours. L’attaquant devrait être opérationnel pour le Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, programmé le 8 janvier 2026.

Un retour anticipé qui représente une excellente nouvelle pour l’OM, engagé dans une période clé de sa saison. Auteur de prestations solides depuis le début de l’exercice, Aubameyang reste l’un des cadres offensifs de l’effectif marseillais. Son expérience et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous seront précieuses face au PSG, même si Amine Gouiri est aussi proche d’un retour après son opération à l’épaule.

Un dernier match pour l’honneur

Avant de rentrer en club, les internationaux gabonais disputeront toutefois un ultime match de poule, mercredi à 20h, face à la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre. Une rencontre sans enjeu sportif, mais qui permettra au Gabon de tenter de sauver l’honneur et de quitter la compétition sur une note plus positive.

Côté marseillais, le staff suivra de près l’état physique de son attaquant vedette à son retour. Si aucune blessure n’est à déplorer, Pierre-Emerick Aubameyang devrait rapidement reprendre l’entraînement collectif et se projeter sur l’échéance face au Paris Saint-Germain, un rendez-vous déjà très attendu par les supporters de l’OM.