CAN 2025 : Séisme confirmé, la CAF sacre Aguerd et le Maroc… mais ce n’est pas terminé !

C’est désormais officiel : la Confédération Africaine de Football a retiré la victoire de la CAN 2025 au Sénégal pour attribuer le titre au Maroc. Une décision rarissime qui provoque une onde de choc dans tout le football africain.

Une décision historique du jury d’appel de la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement acté, le 17 mars 2026, l’annulation du sacre du Sénégal lors de la CAN 2025. Le jury d’appel a déclaré la sélection sénégalaise forfait en finale et attribué une victoire 3-0 sur tapis vert au Maroc.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026



Dans son communiqué, l’instance s’appuie sur les articles 82 et 84 du règlement, qui sanctionnent toute équipe quittant le terrain sans autorisation. Lors de la finale, les joueurs sénégalais avaient temporairement quitté la pelouse pour protester contre une décision arbitrale, avant de revenir et de finalement s’imposer après prolongation.

Mais juridiquement, ce retrait momentané a été considéré comme une infraction suffisante pour prononcer un forfait. Résultat : le Maroc récupère officiellement le titre, près de deux mois après la finale disputée à Rabat.

Le Sénégal contre-attaque et saisit le TAS

La Fédération sénégalaise de football a immédiatement réagi en annonçant un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’instance sénégalaise conteste une décision jugée injustifiée et entend défendre son titre obtenu sur le terrain.

Cette affaire, déjà qualifiée d’“historique”, crée une fracture majeure dans le football africain. Selon plusieurs sources concordantes, il s’agit d’un cas extrêmement rare où un résultat de finale continentale est modifié a posteriori pour des raisons disciplinaires.

Dans ce contexte, l’actualité touche indirectement l’Olympique de Marseille, puisque le défenseur marocain Nayef Aguerd se retrouve, de facto, champion d’Afrique suite à cette décision.