La Coupe d’Afrique des nations connaît son épilogue ce dimanche 18 janvier avec une affiche de prestige entre le Maroc et le Sénégal. Une finale très suivie à Marseille, où le défenseur de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, sera directement concerné, tout comme plusieurs anciens joueurs passés par le club phocéen.

Une finale de CAN très attendue, aux accents marseillais

La finale de la Coupe d’Afrique des nations oppose ce dimanche le Maroc au Sénégal au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Une affiche de haut niveau entre deux sélections majeures du football africain, avec un enjeu continental fort et une attention particulière du côté de l’OM.

Actuel défenseur central de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd sera l’un des cadres des Lions de l’Atlas pour ce rendez-vous décisif. Régulier tout au long de la compétition, l’international marocain s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de sa carrière internationale, devant son public, dans un stade annoncé plein.

Côté sénégalais, l’OM sera également représenté indirectement. Iliman Ndiaye, ancien joueur marseillais, ainsi que Pape Gueye, passé lui aussi par le club phocéen, figurent dans le groupe des Lions de la Teranga. Deux profils bien connus des supporters olympiens, qui suivront cette finale avec une attention particulière.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Sénégal–Maroc ?

Le coup d’envoi de la finale Sénégal–Maroc sera donné à 20h ce dimanche 18 janvier 2026. La rencontre se disputera au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, une enceinte de plus de 53 000 places, choisie pour accueillir ce choc du continent africain.

Concernant la diffusion TV, la finale de la CAN sera retransmise en direct sur beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition, mais également sur M6, permettant un accès en clair pour le public français. Le match sera aussi à suivre via un direct commenté sur RMC Sport, radio officielle de la Coupe d’Afrique des nations, qui déploie un dispositif spécial pour couvrir l’événement depuis le Maroc.

Un parcours solide des deux finalistes

Pays hôte, le Maroc a su répondre aux attentes en atteignant sa première finale de CAN depuis 2004. Les Lions de l’Atlas ont éliminé successivement la Tanzanie, le Cameroun puis le Nigéria lors de la phase finale, s’appuyant sur une organisation solide et une défense rigoureuse, dans laquelle Nayef Aguerd occupe un rôle central.

Le Sénégal, de son côté, a confirmé son statut de favori tout au long de la compétition. Portée par son expérience et son collectif, la sélection menée par Sadio Mané a franchi chaque tour avec autorité pour s’offrir une nouvelle finale continentale.

Un duel au sommet, suivi de près à Marseille, où l’OM aura forcément un œil attentif sur les performances de ses représentants passés et présents lors de ce rendez-vous majeur du football africain.