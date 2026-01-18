CAN 2026 : Scénario dingue, VAR et défaite terrible pour le Maroc d’Aguerd…

Le Sénégal a inscrit une nouvelle ligne majeure à son histoire en remportant la CAN 2026 face au Maroc (1-0), au terme d’une finale irrespirable conclue après 120 minutes de combat, sous une pluie battante au stade Prince Moulay Abdallah. Déjà sacrés en 2021, les Lions de la Teranga décrochent ainsi la deuxième Coupe d’Afrique des Nations de leur histoire, au bout d’un scénario aussi tendu que dramatique.

Longtemps verrouillée, cette finale a basculé en prolongation, après un temps réglementaire marqué par la domination territoriale marocaine mais surtout par un tournant majeur : le penalty manqué de Brahim Diaz dans le temps additionnel. Sa tentative, osée mais mal exécutée, a été parfaitement captée par Édouard Mendy, héroïque tout au long de la rencontre et déjà décisif dans les moments clés. Le Sénégal avait rejoint les vestiaire suite à cette décision, des minutes d’incertitudes folles…

Alors que les débats semblaient s’orienter vers une séance de tirs au but, le Sénégal a trouvé la faille à la 94e minute. Profitant d’une perte de balle marocaine dans le rond central, Pape Gueye, ancien milieu de l’OM, a porté le ballon jusqu’à l’entrée de la surface avant de déclencher une frappe du gauche splendide, barre rentrante, laissant Yassine Bounou sans réaction. Un but historique : le premier jamais inscrit par le Sénégal en finale de CAN, et surtout celui du sacre.

Prolongations, VAR et incidents…

💥 Pape Gueye crucifie le Maroc ! 1-0 pour le Sénégal !

💥 Pape Gueye crucifie le Maroc ! 1-0 pour le Sénégal !

Puissance et détermination : il devance Achraf Hakimi et envoie un missile dans la lucarne de Yassine Bounou. Le verrou marocain saute !

La suite fut un véritable siège marocain. Réduits à dix après la blessure de Hamza Igamane en prolongation, les Lions de l’Atlas ont pourtant poussé jusqu’au bout. La tête d’Aguerd sur la barre à la 108e minute a fait trembler tout un peuple, tandis que Mendy continuait d’écœurer les attaquants adverses dans les dernières secondes.

Au coup de sifflet final, les émotions ont explosé. Côté sénégalais, c’est l’euphorie d’un groupe héroïque. Côté marocain, les images sont dures : Nayef Aguerd, défenseur de l’OM, en larmes après être passé si près de l’égalisation, symbole d’un Maroc valeureux mais cruel perdant.

Sous la pluie, dans le chaos et la tension, le Sénégal a tenu bon. Et au bout de la nuit, les Lions de la Teranga ont rugi plus fort que jamais.