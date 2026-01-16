CAN : Le pronostic de Medhi Benatia pour la finale Maroc – Sénégal !

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia s’est confié dans un portrait publié par L’Équipe. L’ancien défenseur international marocain y évoque son lien personnel avec le Maroc, son choix de vie après sa carrière et son regard engagé sur la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal.

Benatia, un attachement fort au Maroc malgré un choix de vie différent

Dans cet entretien accordé à L’Équipe, Medhi Benatia, aujourd’hui directeur sportif de l’_OM_, revient sur un projet personnel longtemps envisagé après la fin de sa carrière professionnelle. L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas avait sérieusement songé à s’installer à Marrakech, où il avait même investi et préparé l’installation de sa famille.

« J’avais même inscrit mes enfants au lycée français Victor-Hugo, mais impossible pour la famille de vivre incognito, Dubaï est forcément plus tranquille », confie Benatia dans les colonnes du quotidien sportif. Un choix finalement dicté par la recherche de discrétion et de stabilité familiale, loin de l’exposition permanente liée à son statut.



Installé à Dubaï, le dirigeant marseillais n’a pour autant jamais coupé les ponts avec le Maroc. « Nous revenons de temps en temps, comme en octobre dernier », précise-t-il, confirmant un attachement intact à son pays d’origine malgré la distance.

Un regard engagé sur la finale Maroc – Sénégal

Si ses fonctions à l’_Olympique de Marseille_ l’occupent pleinement, Medhi Benatia suit de près l’actualité du football africain et, en particulier, le parcours du Maroc lors de la Coupe d’Afrique des nations. Depuis le début de la compétition, le directeur sportif olympien n’a pas encore pu se rendre sur place.

Interrogé par L’Équipe sur une éventuelle présence pour la finale face au Sénégal, Benatia se montre réaliste : « Malheureusement, avec le boulot, ce sera devant la télé ». Une contrainte professionnelle assumée, liée à ses responsabilités quotidiennes au sein du club marseillais.

L’ancien défenseur central a toutefois pris le temps d’échanger avec plusieurs cadres de la sélection marocaine. « J’ai eu Romain (Saïss) et Nayef (Aguerd) au téléphone, je suis convaincu qu’ils vont aller la chercher », affirme-t-il, livrant un pronostic clair en faveur des Lions de l’Atlas.

Sans excès ni posture, Medhi Benatia affiche ainsi un soutien assumé à la sélection marocaine, tout en restant pleinement engagé dans son rôle de directeur sportif de l’_OM_. Un équilibre entre racines personnelles et exigences professionnelles, à l’image de son parcours depuis son arrivée à Marseille.