CAN : Les demi-finales avec Aguerd face au Nigéria !

À quelques jours des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Nayef Aguerd, défenseur de l’Olympique de Marseille, figure bien dans le dernier carré avec le Maroc, prêt à affronter le Nigéria. L’affiche de ce quart de finale anticipé illustre l’ambition des Lions de l’Atlas de soulever le trophée sur leurs terres.

Le Maroc et Aguerd au rendez-vous des demi-finales

La CAN 2025, organisée au Maroc, a rendu son verdict : les hôtes ont validé leur billet pour les demi-finales grâce à une performance solide en quarts de finale contre le Cameroun, remporté 2-0. Dans cette rencontre, le Maroc s’est appuyé sur sa défense organisée, avec Nayef Aguerd comme élément clé du dispositif défensif, malgré les interrogations sur l’état de forme de certains internationaux avant le tournoi ; le sélectionneur Walid Regragui avait par ailleurs confirmé que Aguerd était apte et sans problème physique majeur avant les matches de groupe, démentant ainsi les rumeurs de blessure antérieure.

Cette victoire permet aux Lions de l’Atlas de poursuivre leur parcours dans la compétition jusqu’ici presque parfaite à domicile, et de continuer d’espérer décrocher un premier titre continental depuis 1976.



Le Mercredi 14 janvier, le Maroc affrontera le Nigéria en demi-finale de la CAN 2025, dans un choc qui promet d’être l’un des moments forts de cette 35e édition. Cette affiche est programmée à 21 h (heure locale) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lieu emblématique du tournoi.

Ces deux sélections, toutes deux favorites avant le début de la compétition, ont livré des quarts de finale contrastés : les Super Eagles ont surclassé l’Algérie 2-0 à Marrakech, s’appuyant notamment sur un duo offensif percutant, tandis que le Maroc a montré une grande maîtrise tactique face au Cameroun.

Aux côtés de ce duel, l’autre demi-finale mettra aux prises le Sénégal et l’Égypte à 18 h au Grand Stade de Tanger le même jour, offrant un deuxième affrontement de haut niveau entre deux nations aux ambitions fortes.

Aguerd représentant de l’OM !

Pour l’OM, l’aventure africaine de Nayef Aguerd représente une belle vitrine internationale avant la reprise des échéances européennes. Après une saison contrastée en club, le solide défenseur central a su s’illustrer avec sa sélection et contribue à poursuivre un parcours continental qui capte l’attention des supporters marseillais.

L’enjeu de cette demi-finale est double pour Aguerd : valider une place en finale dans un tournoi majeur et revenir ensuite à Marseille avec le momentum pour aider De Zerbi et ses coéquipiers dans la seconde phase de la saison. À l’approche de ce rendez-vous crucial, l’attention est maximale sur la condition physique et l’équilibre tactique de la sélection marocaine, qui ambitionne d’atteindre la finale programmée le 18 janvier à Rabat.

👉 Programme des demi-finales CAN 2025 :