CAN / OM : Enorme sensation, Mbemba (buteur) file en demi-finale !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dernier international de l’OM encore en course dans cette CAN, Chancel Mbemba et la RDC se sont qualifiés ce soir face à la Guinée lors du deuxième quart de finale. Ils rejoignent le Nigéria !

Après l’ouverture du score par Bayo pour la Guinée (sp / 21′), c’est le Marseillais Chancel Mbemba qui a relancé la RDC d’une grosse frappe croisée en lucarne (27′). L’ancien lorientais Wissa a donné l’avantage à la RDC sur pénalty (65′), puis Masuaku a marqué d’un superbe coup franc excentré le but du break (82′). La RDC s’impose 3-1 et file en demi-finale ! Une première depuis 2015 !