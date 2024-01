CAN – OM : Le Congo de Mbemba et le Maroc d’Ounahi et Harit se neutralisent !

Gros match de la CAN ce dimanche ! Un alléchant Maroc – RD Congo aux accents marseillais s’est déroulé à 15h. Il s’est soldé par un match nul entre les deux nations !

L’OM a été représenté ce dimanche en Côte d’Ivoire avec le match entre le Maroc et la RD Congo pour les phases de groupes. Pas de vainqueur entre les deux nations malgré un but rapide du Parisien Hakimi pour les Marocains. Silas a égalisé à la 76e après un penalty raté par l’ancien olympien Cédric Bakambu. Mbemba, Harit et Ounahi se quittent donc bons amis après cette rencontre du groupe F !

Groupe C : Cameroun, Sénégal

1re journée – 15 jan. Sénégal 3-0 Gambie Cameroun 1-1 Guinée

2e journée – 19 jan. Sénégal 3-1 Cameroun 3e journée – 23 jan.

Gambie 18h00 Cameroun Guinée 18h00 Sénégal

Groupe F : Maroc, RD Congo

1re journée – 17 jan. Maroc 3-0 Tanzanie RD Congo 1-1 Zambie 2e journée – 21 jan. Maroc 1-1 RD Congo 3e journée – 24 jan. Tanzanie 21h00 RD Congo Zambie 21h00 Maroc