Canet-en-Roussillon – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Perpignan pour affronter Canet-en-Rousillon pour le compte des 16e de finale de Coupe de France. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici :

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Canet-en-Roussillon aura lieu à 21h à Perpignan. Le match sera retransmis en direct sur Eurosport 2.

Les groupes

Olympique de Marseille :

Gardien :

Ngapandouetnbu, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi, Rocchia

Milieux :

Gueye, Kamara, Ntcham, Khaoui, Cuisance

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Milik, Luis Henrique, Dieng

🔜 #CRFCOM

Le groupe sélectionné par 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲𝘁 avec le retour d’@hi04ro30ki 🔵⚪️ pic.twitter.com/dUB5bJC8NU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2021

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pelé – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Gueye, Kamara, Henrique, Payet, Khaoui – Benedetto

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade Gilbert-Brutus (13 000 places).

L’Arbitre de ce CANET-EN-ROUSSILLON – OM

L’arbitre désigné pour LOSC – OM ce samedi est monsieur Willy Delajod.

La Météo

Prévision météo à Perpignan à 21h00 (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 92%)

– Pourcentage de pluie : 34%

– Température 11°C / ressentie 11°C

– Vent : E 7km/h

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS CANET-En-Roussillon

Victoires de l’OM : 0

Match nul : 0

Victoires Canet-en-Roussillon : 0

Déclarations d’avant-match

« On se prépare à jouer un match de très haut niveau face à Canet-en-Roussillon. Cette équipe a du culot. (…) Si on se qualifie dimanche en Coupe, j’aurai le sentiment du devoir accompli et je partirai sur une conclusion positive » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (05/03/21)

« Il est temps de passer en huitième, sourit, sans forfanterie, celui qui a débarqué à Canet-en-Roussillon l’été dernier. Il n’y a pas besoin de grands discours, sur la dernière séance de samedi matin, j’ai vu tout le monde sur le qui-vive. C’est l’OM et son armada, mais les joueurs le savent : sur dix matches, on peut en gagner un« Farid Fouzari – Source : L’Equipe (07/03/21)