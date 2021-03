Canet RFC – OM : Kamara a honte de ce match ! « On a fait de la merde »

Après l’élimination face à Canet-en-Roussillon en Coupe de France, Boubacar Kamara n’a pas mâché ses mots… Le minot ressent de la honte après cette prestation très insuffisante.

« C’est la honte. Je n’ai pas de mot… on a fait de la merde et il faudra payer. Il n’y a rien qui allait. Je ne sais pas quoi vous dire. Le résultat est juste. On est pro, contre une N2 on ne doit pas perdre. C’est une grosse erreur… » Boubacar Kamara – Source : Eurosport (07/03/21)