Catastrophe pour Carboni, contacts entre Pogba et Benatia et Mbemba buteur ! Les 3 Infos OM de ce samedi 12 Octobre…

Voici le récapitulatif de l’actualité de l’Olympique de Marseille pour ce samedi 12 Octobre avec les 3 Infos OM à ne pas manquer !

CARBONI OUT POUR LA SAISON ?

Valentin Carboni est arrivé cet été à l’Olympique de Marseille auréolé d’une réputation flatteuse notamment dû aux éloges de Lionel Messi à son sujet. Malheureusement son passage sur les bords de la Méditerranée est en train de tourner au cauchemar…

L’OM a en effet publié un communiqué pour officialiser la blessure du jeune argentin.

Communiqué médical de l’Olympique de Marseille concernant Valentín Carboni

Blessé lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche.

Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés.

L’Olympique de Marseille gèrera au mieux les prochains jours avec Valentín, sa famille et le FC Internazionale et lui souhaite un prompt rétablissement afin qu’il retrouve les terrains le plus rapidement possible.

Un retour à Milan pour se soigner ?

Pour rappel le joueur n’est que prêté à l’OM par l’Inter Milan qui a pris soin de mettre une option d’achat dissuasive (40M€) dans le deal. Si une opération chirurgicale est déjà prévue selon le communiqué du club français, reste à savoir ce que voudra faire le club italien concernant la rééducation. Les Nerazzurri seront intégrés à la réflexion dans tous les cas comme le laisse entendre le communiqué mais aussi comme le révélait hier le journaliste italien Matteo Moretto, « lundi, il y aura une discussion entre les médecins de l’Inter et Valentín Carboni pour décider où et quand réaliser l’opération des ligaments croisés. La saison est terminée pour lui. »

Ligaments croisés pour Carboni, opération à venir ?

Lunedì ci sarà un confronto tra i medici dell’Inter e Valentín Carboni per decidere dove e quando effettuare l’operazione al legamento crociato. Per lui stagione finita. pic.twitter.com/1wJisybxkM — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 11, 2024





CONFIRMATION DES CONTACTS ENTRE BENATIA ET POGBA MAIS…

La folle rumeur de ces dernières semaines c’est celle qui envoie Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Le joueur, qui va pouvoir retrouver les terrains après sa suspension, devrait en effet être libéré par la Juve…

La Provence du jour confirme qu’en effet Medhi Benatia échange régulièrement avec le joueur avec lequel il est devenu proche à la Juve. Il l’a félicité pour la réduction de sa suspension mais n’aurait pas encore abordé une possible arrivée avec le joueur selon le quotidien. D’ailleurs le volet mercato n’est pas encore ouvert au club. En Novembre, un point sera fait sur l’effectif et peut-être que le nom de Pogba reviendra alors sur la table…

« Pogba ? Il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible ! »

Le youtuber Zack Nani s’est dit particulièrement séduit par une possible arrivée de Pogba à l’OM lors d’un live sur sa chaîne Twitch :

« C’est quand même assez marrant parce que j’ai souvent dit sur ma chaîne que Pogba à l’OM, je trouvais le « feat » (collaboration, ndlr) tellement logique. Pourquoi ? Parce qu’il a 31 ans et qu’il doit relancer sa carrière. Tu vas en Ligue 1, s’il réussit à retrouver son niveau il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible. Il est trop fort pour la Ligue 1. Il peut se refaire une santé à Marseille et retrouver l’équipe de France. Et surtout tu es dans un club populaire et qui est très en vue ! Pour moi Pogba à l’OM c’est évident ! Je ne le vois pas jouer pour un club alternatif en Espagne, ni dans les gros clubs des grands championnats, » a ainsi déclaré le Youtuber Zack Nani.

MBEMBA BUTEUR, GUEYE ET NDIAYE BRILLENT…