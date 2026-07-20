CDM 2026 : Un joli chèque va tomber pour l’OM !

L’Olympique de Marseille va bénéficier d’une belle rentrée d’argent grâce au parcours de Facundo Medina et Gerónimo Rulli avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Selon les règles du programme de redistribution mis en place par la FIFA, le club marseillais devrait récupérer au moins 500 000 dollars grâce à ses deux internationaux.

Une prime FIFA liée au parcours de Medina et Rulli

Dimanche soir, Facundo Medina et Gerónimo Rulli disputent la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne. Si l’enjeu sportif est évidemment majeur pour les deux joueurs, leur présence jusqu’au dernier match profite également à l’Olympique de Marseille.

Selon le dispositif de répartition des bénéfices instauré par la FIFA, les clubs sont indemnisés pour chaque joueur mis à disposition de sa sélection durant la compétition. D’après les modalités du programme, environ 5 000 dollars sont versés par joueur et par jour sur la période comprise entre le 1er juin et le lendemain du dernier match disputé par la sélection concernée.

Avec deux joueurs présents jusqu’en finale, l’OM devrait ainsi percevoir près de 500 000 dollars, soit environ 437 000 euros.

D’autres internationaux marseillais concernés

Cette somme ne représente toutefois qu’une partie de l’indemnisation attendue par le club olympien.

Selon les informations disponibles sur le programme de la FIFA, une enveloppe supplémentaire est désormais prévue pour les rencontres de qualification de la Coupe du monde 2026. Son montant sera calculé en fonction de la participation des internationaux lors de ces matchs.

L’Olympique de Marseille devrait également être indemnisé pour les autres joueurs ayant participé au Mondial avec leur sélection : Amine Gouiri avec l’Algérie, Timothy Weah avec les États-Unis, Derek Cornelius avec le Canada et Quinten Timber avec les Pays-Bas.

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Un programme FIFA en forte hausse

Pour cette édition 2026, la FIFA a porté le montant global de son programme de redistribution à 355 millions de dollars, soit une augmentation de 70 % par rapport à la Coupe du monde 2022.

L’instance internationale a également élargi le dispositif en intégrant les rencontres qualificatives, une nouveauté qui doit permettre à un nombre encore plus important de clubs d’être récompensés pour la mise à disposition de leurs internationaux.