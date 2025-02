OM : Ce consultant RMC charge Longoria !

L’Olympique de Marseille a définitivement vécu une soirée compliquée à l’Abbé-Deschamps, s’inclinant lourdement 3-0 face à une équipe d’Auxerre efficace et réaliste. Réduits à dix peu après la pause après l’exclusion discutable de Derek Cornelius, les Marseillais n’ont jamais réussi à inverser la tendance et ont fini par craquer face à une AJA chirurgicale. Une infériorité numérique qui a pesé lourd, d’autant qu’un penalty en leur faveur aurait pu être sifflé plus tôt dans la rencontre. Deux faits de jeu qui ont déclenché une colère incendiaire chez Pablo Longoria et qui n’est pas du goût de nombreux consultants et journalistes…

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (3-0) ce samedi soir en championnat n’a pas fini de faire parler. Juste après la sévère expulsion de Derek Cornelius, le président de l’OM, Pablo Longoria est devenu incontrôlable et n’a pas caché sa colère en s’en prenant violemment à l’arbitre Jérémy Stinat ainsi qu’au championnat dans son ensemble. Sur l’antenne de RMC à l’occasion de la diffusion de son émission « Stephen Brunch » ce dimanche, l’ancien basketteur français est ainsi revenu sur les propos du président de l’OM et il n’a pas été très tendre avec l’Espagnol et l’ensemble des dirigeants olympiens…

« L’OM se trompe de combat ! »

Le consultant de RMC a donc livré son avis sur cette polémique en évoquant notamment le fait que l’OM ferait une trop grosse fixette sur l’arbitrage et se trompait de combat :

« Les termes utilisés par Pablo Longoria sont trop gros ! On aurait dit un mauvais sketch. Je sais pas ce qu’il se passe chez les dirigeants marseillais pour être rentrés dans cette psychose quotidienne sur l’arbitrage français alors que, globalement, la saison est plutôt cohérente, vous êtes deuxièmes de Ligue 1 pour un projet qui est neuf avec un nouveau coach, vous allez être en Ligue des Champions (…) Je sais pas ce qu’ils cherchent vraiment, pour moi ils se trompent de combat, c’est l’OM contre le reste du monde et c’est un combat qui est perdu d’avance. Parler de corruption dans l’arbitrage français, il faut venir avancer des preuves, tu peux utiliser ce mot-là si tu montres des choses concrètes (…) C’est dommage parce que ça remet tout en question sur ce que l’OM est en train de construire, sur le projet sportif qui est plutôt bon, ça remet beaucoup de discrédit sur les dirigeants de l’OM. Benatia est déjà suspendu et je pense que Longoria va aussi être privé de vestiaire après cette sortie là (…) Il n’y a pas un mec chez les dirigeants marseillais qui est capable de calmer les choses (…) Je sais pas comment on peut se mettre dans ces états là quand on est président de l’Olympique de Marseille (…) On est en train de passer pour la honte du football européen ! »

