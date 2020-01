Ce défenseur rennais enrage contre « l’OM qui a voulu faire mal ou blesser »

L’Olympique de Marseille s’est imposé un but à zéro contre Rennes vendredi et s’est offert huit points d’avance sur cette équipe qui était alors troisième (et l’est toujours provisoirement). Damien Da Silva s’est exprimé en zone mixte…

Le défenseur breton a notamment pointé du doigt l’agressivité des joueurs marseillais…

« Marseille a voulu blesser ou faire mal… »

« En première mi-temps, je pense qu’ils étaient au dessus de nous au niveau de l’impact, sur les deuxièmes ballons notamment. Ils étaient dominateurs mais on tenait bien. En deuxième mi-temps, je pense qu’on a vraiment inversé la tendance. On a poussé mais on prend le but sur leur temps faible et notre temps fort, c’est ça qui est vraiment dommage. Il y avait forcément beaucoup d’agressivité parce que Marseille met aussi beaucoup d’impact. Ils ont voulu blesser ou disons faire mal à des joueurs importants de notre équipe. Donc à un moment donné, il faut répondre intelligemment. Mais voilà le terrain fait aussi qu’il y a beaucoup de contact parce que les contrôles sont moins précis. »

Damien Da Silva – Source : TVR La Chaîne

