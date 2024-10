L’Olympique de Marseille connaît un petit coup d’arrêt (défaite à Strasbourg, nul face à Angers) après un excellent départ en Ligue 1. Pourtant son prochain adversaire continue de le voir comme un prétendant au titre, voire plus…

L’OM se déplacera à Montpellier ce dimanche 20 octobre pour la huitième journée de Ligue 1. Les Pailladins sont en difficulté en ce début de saison (17ème avec quatre petites unités) mais leur président, Laurent Nicollin, se veut optimiste pour la suite avec un calendrier plus clément à venir.

À l’exception de la réception des Olympiens qu’il voit comme le futur champion de France. Il l’a expliqué dans une interview au Midi Libre : » Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point, ce serait bien, mais ça va être compliqué. (…) Après, il nous manque beaucoup de monde entre les suspendus, les blessés de dernière minute qui se rajoutent aux blessés longue durée… On aimerait, surtout le coach, avoir beaucoup plus de joueurs à disposition. J’espère que pour Marseille on va en récupérer quelques-uns. Ils ont montré contre Auxerre et à Monaco, même à Reims (défaite 4-2), que l’état d’esprit du début de saison a changé. »

Un coup de bluff à l’ancienne pour mettre la pression sur son adversaire ou vrai pronostic ?

J’ai envie de dire bravo — Dugarry

Christophe Dugarry a avoué avoir changé d’avis concernant Pablo Longoria. « Oui, j’ai changé d’avis sur Longoria. J’ai été très dur avec lui, j’avais l’impression qu’il était à côté de la plaque et que c’était un embrouilleur. Après c’est un président qui n’a pas peur de faire les choses. Il est hyperactif, parfois trop, c’est parfois parti dans tous les sens et c’était parfois incompréhensible. Mais il est arrivé avec des idées, il a pris ses responsabilité même si il s’est trompé. Quand quelqu’un reconnait ses erreurs j’aime ça, personne ne détient la vérité dans le football. Ce qu’est devenu l’OM aujourd’hui c’est cohérent, tu as De Zerbi, Hojbjerg, Rabiot. Il a réussi à convaincre son actionnaire de remettre de l’argent dans un moment compliqué. J’ai envie de dire bravo. »

🔵⚪🎙️ Dugarry : « J’ai changé d’avis sur Longoria. C’est un homme de conviction qui n’a pas peur de faire des choses. Il est arrivé avec des idées et il les assume. » ▶️ https://t.co/lnQ5aBGmex pic.twitter.com/xibaD6AA6T — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2024