C’est fait pour la 1ère recrue ! De Zerbi veut un autre international anglais , l’imbroglio Lopes… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 11 juin 2025 ! Au programme ce soir : Here we go pour la première recrue de l’OM, le club active une nouvelle piste en attaque et l’imbroglio autour de Lopes

La première recrue du mercato de l’OM devrait bien être Angel Gomes, libre après la fin de son contrat avec le LOSC. Le milieu de terrain devrait retrouver Greenwood qu’il a connu à Manchester United…

En effet, Fabrizio Romano a lancé son fameux “here we go” via son compte X : “Angel Gomes à l’Olympique de Marseille, here we go ! Visite médicale en cours aujourd’hui après la finalisation de l’accord. Gomes, à Marseille pour signer un contrat de trois ans à l’OM après avoir quitté Lille en tant qu’agent libre. Un ajout important de plus avant la saison de l’UCL pour l’OM.”

🚨🔵⚪️ Angel Gomes to Olympique Marseille, here we go! Medical ongoing today after deal completed.

Gomes, in Marseille to sign a three year deal at OM after leaving Lille as free agent.

One more important addition ahead of UCL season for OM. pic.twitter.com/Zo1l14AEa9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025