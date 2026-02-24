Le nouveau bilan du classement des top buteurs européens confirme la dynamique impressionnante de Luis Suárez. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille s’installe à la quatrième place. De son côté, Mason Greenwood reste en embuscade, à seulement deux longueurs du top 10.

Luis Suárez continue d’empiler les buts

Ce lundi marque le dix-neuvième pointage du classement des top buteurs européens, qui regroupe les principaux championnats du continent. En tête, Harry Kane creuse l’écart avec 28 buts en 23 matches après son doublé face à l’Eintracht Francfort.

Derrière, Kylian Mbappé conserve la deuxième place (23 buts), tandis que Erling Haaland complète le podium avec 22 réalisations. Mais l’une des performances notables de ce classement reste celle de Luis Suárez.

L’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille occupe désormais la quatrième position avec 20 buts en 22 matches sous les couleurs du Sporting CP. Le Colombien poursuit sa saison à haut rendement, confirmant sa régularité dans la zone de vérité. Cette efficacité offensive rappelle le profil de finisseur qu’il avait déjà affiché lors de son passage à l’OM, même si son aventure marseillaise avait été courte.

Le top 10 des meilleurs buteurs européens

Harry Kane (Bayern Munich) – 28 buts en 23 matches Kylian Mbappé (Real Madrid) – 23 buts en 23 matches Erling Haaland (Manchester City) – 22 buts en 27 matches Luis Suárez (Sporting CP) – 20 buts en 22 matches Vangelis Pavlidis (Benfica) – 20 buts en 23 matches Ayase Ueda (Feyenoord) – 18 buts en 22 matches Paul Onuachu (Trabzonspor) – 17 buts en 20 matches Yanis Begraoui (Estoril) – 17 buts en 23 matches Igor Thiago (Brentford) – 17 buts en 27 matches Vedat Muriqi (Majorque) – 16 buts en 24 matches

Mason Greenwood aux portes du top 10

Dans ce panorama européen, Mason Greenwood figure également parmi les buteurs en vue. L’attaquant de l’OM, auteur de 14 buts, reste au contact immédiat des dix premiers. Avec seulement deux unités de retard sur la dixième place occupée par Vedat Muriqi (16 buts), le meilleur buteur actuel de l’Olympique de Marseille demeure pleinement dans la course.

Cette présence dans le classement des top buteurs européens souligne l’impact offensif du joueur anglais depuis son arrivée en Ligue 1. Dans un contexte où l’OM cherche de la constance sur le plan collectif, cette contribution statistique constitue un indicateur fort.

À l’échelle continentale, la hiérarchie reste dominée par les grands noms, mais la visibilité de deux profils liés au club marseillais – Luis Suárez et Mason Greenwood – illustre la capacité de l’OM à s’appuyer sur des joueurs décisifs.