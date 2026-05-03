Cet ancien entraineur balance : “les joueurs s’en foutent parce que Benatia s’en fout aussi de l’OM”

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face à Nantes (0-3), les critiques pleuvent. Sur RMC, Pascal Dupraz a livré une analyse tranchante, ciblant directement Habib Beye et Medhi Benatia.

Une communication d’Habib Beye pointée du doigt

La claque reçue par l’Olympique de Marseille contre Nantes en Ligue 1 continue de faire réagir. Invité de l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche, Pascal Dupraz n’a pas mâché ses mots concernant la gestion d’Habib Beye après la rencontre.

« Sa déclaration après le match est ubuesque. C’est ta responsabilité si les joueurs s’entraînent bien la semaine et ne jouent pas bien le week-end. Il n’y a pas besoin de les clouer au pilori. C’est ta responsabilité si les joueurs n’ont pas couru. C’est pour cette raison que nous sommes bien payés. Je le pense très franchement et c’est ce qu’il aurait dû dire », a-t-il affirmé.

Une critique directe de la communication de l’entraîneur marseillais, jugée inadaptée dans un contexte déjà tendu autour de l’OM. Pour Dupraz, la responsabilité incombe avant tout au staff, et non aux joueurs publiquement.

Medhi Benatia également ciblé

🗣💬 “Celui qui a le moins de responsabilités, c’est Habib Beye. Benatia, qui a dit qu’il ne restait pas mais défonce les joueurs, n’est plus crédible. Les joueurs s’en foutent.” Pascal Dupraz pointe les responsabilités de la crise profonde à l’OM. pic.twitter.com/i3uVTRIE9b — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 3, 2026

Mais l’ancien entraîneur de Toulouse ne s’est pas arrêté là. Il a également remis en cause l’attitude de Medhi Benatia, figure dirigeante du club. « À partir du moment où il a dit qu’il démissionnait et qu’il reste, en se permettant de défoncer les joueurs après Lorient, comment voulez-vous que les joueurs prennent ça avec crainte ? Ils s’en foutent en fait. Ils s’en foutent parce que Benatia s’en fout aussi de l’OM puisqu’il a acté son départ en fin de saison », a-t-il ajouté.

Ces propos illustrent le climat de tension qui entoure actuellement l’Olympique de Marseille, après une série de performances décevantes en Ligue 1. Entre communication contestée et instabilité en interne, le club phocéen traverse une période délicate, amplifiée par cette lourde défaite face à Nantes.