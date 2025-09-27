Cet éditorialiste de l’Equipe encense l’ambiance du Vélodrome après OM – PSG !

Le Classique OM – PSG de ce lundi au stade Orange Vélodrome a marqué les esprits, et pas seulement par son intensité sur le terrain. Dans les colonnes de L’Équipe, l’éditorialiste Vincent Duluc a livré un témoignage marquant sur l’atmosphère vécue dans l’enceinte marseillaise. Selon lui, il s’agissait d’une expérience sonore unique dans le football hexagonal.

Une ambiance inégalée dans l’Hexagone

Le journaliste a confié son étonnement devant le vacarme généré par les 66 190 spectateurs, un record pour un OM – PSG : « Je ne me souvenais pas avoir entendu autant de bruit dans un stade français depuis des années. Oui, il y a eu le barrage France-Ukraine (3-0) en novembre 2013 au Stade de France, oui, et quelques autres soirées, quand même, comme un OL-Monaco (6-1) de fin de saison assez incandescent en 2016. Mais, lundi, pour la première fois depuis un voyage à Besiktas où j’avais mis des bouchons d’oreille pour essayer de m’entendre réfléchir, je suis sorti d’un stade avec des acouphènes. »

Ce parallèle avec l’atmosphère bouillante du stade turc de Besiktas souligne la force de la soirée vécue au Vélodrome. Duluc, habitué des grandes affiches, n’a pas hésité à placer cette ambiance parmi les plus marquantes de sa carrière.

« L’ambiance du Classico restera un grand souvenir »

L’éditorialiste a poursuivi son analyse en reconnaissant avoir parfois sous-estimé la ferveur olympienne : « Dans le vacarme du Vélodrome, il y avait 14 ans de frustration et d’attente, ainsi que la revanche sur la meilleure équipe d’Europe et sur un rival qui ne l’est plus vraiment sur la durée. Il m’est arrivé de penser qu’on exagérait avec le public marseillais, qu’il était trop versatile, qu’il était trop facile de le réduire au silence au moindre but visiteur. Mais l’ambiance du Clasico, lundi, restera un grand souvenir. Il n’y a donc pas que le jeu dans la vie. »

Avec un public chauffé à blanc, une affluence record et une intensité qui a marqué jusqu’aux journalistes les plus chevronnés, le stade Vélodrome confirme une nouvelle fois son statut de volcan unique en France.

