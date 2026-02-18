Champions League : Premiers résultats des barrages et programme de ce mercedi

Les barrages aller de la Ligue des Champions ont livré leurs premiers enseignements mardi 17 février, avec plusieurs confrontations pleines d’intensité et des résultats qui orientent déjà les dynamiques avant les retours. L’Olympique de Marseille n’est pas engagé dans cette phase après avoir terminé loin du top 24 de la phase de ligue.

Soirée du mardi 17 février : des affiches déterminantes

La première journée des barrages a offert plusieurs résultats décisifs :

• Galatasaray s’est imposé 5-2 face à la Juventus dans un match à haute intensité, plaçant le club turc en position favorable avant le match retour.

• Dans l’unique confrontation franco-française, Paris Saint-Germain a renversé Monaco 3-2 après avoir concédé deux buts en début de rencontre.

• Borussia Dortmund a dominé Atalanta 2-0 grâce à une performance solide et efficace dès l’entame du match.

• Real Madrid est allé s’imposer 1-0 à l’extérieur contre Benfica sur un but décisif en seconde période, une victoire qui pourrait s’avérer clé pour la qualification.

Ces résultats, issus d’une première manche de barrages déjà engagée, dessinent des scénarios différents en vue des retours programmés entre le 24 et le 25 février.

Programme du mercredi 18 février : quatre affiches restantes

La compétition se poursuit ce mercredi avec quatre rencontres encore à jouer :

• Qarabağ face à Newcastle (coup d’envoi 18h45).

• Club Brugge contre Atlético de Madrid à 21h00.

• Bodø/Glimt accueillant Inter également à 21h00.

• Olympiacos opposé à Leverkusen à 21h00.

Ces matchs seront décisifs pour déterminer les qualifiés en huitièmes de finale, dont le tirage aura lieu le 27 février 2026.

Pour l’OM, qui n’est pas présent dans ces barrages après une phase de ligue terminée en dehors des places qualificatives, l’attention reste tournée vers l’évolution du championnat national et le déplacement à Brest vendredi !