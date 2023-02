Chants, Fumis… Les supporters marseillais mettent le feu à l’entrainement avant OM – PSG !

Avant le m8e de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le PSG au Vélodrome demain soir, des supporters marseillais sont venus animé la séances d’entrainement du jour !

Environ 200 supporters de l’OM étaient présents ce mardi au centre RLD pour encourager les joueurs marseillais à la veille de la réception du PSG en 8èmes de finale de Coupe de France.

⚪🔵 A la veille d’OM-PSG en Coupe de France, les supporters de l’OM mettent une énorme ambiance à la Commanderie. https://t.co/63VGwAJGQn pic.twitter.com/worMmlbtcV — RMC Sport (@RMCsport) February 7, 2023

200 supporters de l’#OM à La Commanderie pour encourager les marseillais à la veille de la réception du PSG en 8èmes de finale de Coupe de France. Messages, chants et fumigènes…

Classique à vivre demain dès 21h10 sur @bleuprovence#TeamOM #OMPSG pic.twitter.com/FI0J8wHr7W — France Bleu Provence (@bleuprovence) February 7, 2023

On doit oublier ce match face à Nice et penser au PSG — Tudor

« Toutes les équipes sont de plus en plus organisées contre nous. On avait 2.3 buts en expected goals contre Nice et eux 1.3. Mais j’aime la façon dont on joue. Certes on peut mieux préparer les relances mais j’aime la manière dont on joue et les je crois que les supporters et les joueurs aussi. Les résultats sont importants mais le jeu aussi. (…) Sanchez a toujorus été indispensable. Il est à un bon moment de sa carrière. C’est un joueur de 34 ans, il faut un peu penser à le laisser respirer parfois. C’est toujours plus simple de faire jouer les mêmes joueurs mais il a 34 ans. Je veux anticiper et éviter qu’il se blesse. Il a 34 ans et cela peut être dur à son âge d’enchaîner tous les trois joueurs. Lui veut tout jouer et c’est à moi de le faire souffler.(…) Mbappé ? Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un avantage mais il y a aussi d’autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match. » Igor Tudor – Source : conférence de presse (07/02/23)