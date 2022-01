Chauvigny – OM (0-3) : Marseille lance parfaitement 2022

L’Olympique de Marseille s’est imposé face l’US Chauvigny (0-3) dans le cadre des 16e de Coupe de France grâce à des buts de Milik, Under et Harit. Les olympiens sont donc qualités pour les 8e de finale.

Mandanda – Saliba – Caleta-Car – – Kamara – Guendouzi – Gerson – Ünder – Payet – Henrique – Milik

Face à un bloc regroupé en défense, l’OM contrôle le début du match. Milik rate une première opportunité d’ouvrir la marque (13′) la frappe enroulée du droit de l’attaquant polonais passe à côté du cadre. Les olympiens monopolisent le ballon et multiplient les offensives. Sur un bon centre d’Under, Guendouzi reprend et voit sa reprise de la tête frôle le poteau (27′). C’est finalement Milik qui débloque la rencontre d’une superbe reprise de volée sur un centre de Luan Peres (29’1-0).

Les hommes de Sampaoli maîtrisent tranquillement la rencontre. Lancé dans la profondeur, Gerson, offre une passe décisive en retrait à Under qui trompe le portier de Chauvigny du plat du pied (41′, 2-0).

Le très bel appel de Gerson qui sait parfaitement Under qui double la mise ! #USCOM #TeamOM pic.twitter.com/h55kUztkBM

C’est finalement Amine Harit, rentrée quelques minutes plus tôt en jeu qui va inscrire le troisième but marseillais d’une frappe de 20 mètres (80′, 0-3). L’Olympique de Marseille n’a donc laissé aucune chance au club amateur de Chauvigny et se qualifie ainsi pour les 8e de finale de la coupe de France.

La domination olympienne se poursuit en seconde période et Kamara est tout proche d’aggraver le score. Servi par Guendouzi dans la surface de réparation côté droit, le milieu de terrain rate le cadre (55′).