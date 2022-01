Chauvigny – OM : Le onze marseillais avec Mandanda et Henrique !

Dans moins d’une heure, l’Olympique de Marseille affronte l’US Chavigny dans le cadre des 16e de Coupe de France. Voici le onze proposé par Jorge Sampaoli !

Steve Mandanda était titulaire lors du tour précédent et l’est encore ce soir. Devant le portier olympien, le trio défensif est composé de William Saliba, Luan Peres et Duje Caleta-Car. Au milieu, Kamara devrait occuper un rôle hybrique de milieu latéral droit, Guendouzi et Gerson seront à ses côtés.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La priorité de Jorge Sampaoli est connue !

En attaque, Cengiz Ünder retrouve son côté droit et Dimitri Payet l’axe. A gauche, sans Dieng ni Konrad, Henrique a une nouvelle chance. Enfin, Arek Milik devrait est aligné à la pointe de l’attaque olympienne !

Mandanda aligné !

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

MandandaSaliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gerson Ünder Payet HenriqueMilik