Cheyrou voit deux explications à la saison compliquée de l’OM

Invité sur notre plateau lundi soir, le consultant sur Prime et ancien joueur de l’OM pendant 7 saisons, Benoit Cheyrou a donné son sentiment sur la saison compliquée de l’OM. Il souligne le manque de leaders et de confiance dans ce groupe.

Interrogé sur la saison compliquée de l’OM, Benoit Cheyrou a livré sa vision sur le plateau de DFM ce lundi soir. « Il y a deux choses, la qualité et la confiance. Quand tu compares ce groupe avec le notre l’année du titre en 2010, il y avait plus de qualité sur le terrain et plus de meneurs, on aurait peut être pu donner 10 brassards dans cette équipe. Il y avait cet esprit compétiteur, on était pas tous amis mais sur sur le terrain on se tuait tous les uns pour les autres. Tu ne ressent pas ça dans l’intégralité du groupe, il y a aussi ce manque de confiance. Quand tu gagnes des matches, tu as plus de confiance et tu fais plus d’efforts pour les autres. 2024 a démarré en demi-teinte, il y a aussi beaucoup d’absents notamment au milieu ou il manque Veretout, Kondogbia et Rongier… »

