Christophe Dugarry balance : “Si c’est ça être entraîneur… prenez‑moi à l’OM !”

L’ancien champion du monde 1998 a vivement critiqué la gestion de l’équipe par Roberto De Zerbi lors de son intervention jeudi soir dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, remettant sur la table la question de la stabilité et de la régularité de l’Olympique de Marseille. Il s’est même offert, sur le ton de la plaisanterie, comme alternative sur le banc phocéen, accentuant encore la polémique autour de l’entraîneur italien.

Dugarry tacle De Zerbi après l’élimination en Ligue des champions

La lourde défaite (3‑0) concédée mercredi soir par l’OM à Bruges, synonyme d’élimination de la Ligue des champions, a servi de toile de fond aux critiques de Christophe Dugarry envers Roberto De Zerbi. Selon le consultant de RMC, l’entraîneur italien serait « largement surcoté » dans son rôle à Marseille et aurait une responsabilité majeure dans l’inconstance affichée par l’équipe en club cette saison.

Dugarry a notamment ironisé : « Si être entraîneur, c’est faire un bon match de temps en temps et battre une équipe qui a un budget quatre fois inférieur au tien… Si c’est ça être entraîneur avec 9 adjoints, un salaire à 400 ou 500 000 €, mais mon Dieu : prenez‑moi à l’OM ! » Cette formule sarcastique visait à critiquer à la fois la gestion tactique du groupe et le manque de régularité des résultats du club phocéen cette saison.

Dans la même émission, l’ex‑attaquant a également estimé que De Zerbi avait été présenté comme le centre du projet du club, ce qui selon lui pose problème quand les résultats ne sont pas au rendez‑vous.

Un débat toujours vif autour de l’avenir de l’entraîneur marseillais

Les critiques de Christophe Dugarry contre Roberto De Zerbi ne datent pas d’hier : il avait déjà pointé du doigt le manque de cohérence tactique, l’imprévisibilité des compositions d’équipe et une communication jugée confuse du coach italien dans des interventions précédentes sur RMC.

Ce ton critique s’ajoute à un climat médiatique tendu autour du technicien depuis l’élimination en C1, amplifié par certaines déclarations de De Zerbi lui‑même sur le traitement médiatique qu’il estime parfois injuste.

Pour l’heure, le club marseillais navigue entre performances irrégulières en championnat et ambitions européennes contrariées par des résultats contrastés. Les propos de Dugarry sur les ondes de RMC relancent le débat sur l’avenir du staff technique à la Canebière et la capacité de De Zerbi à répondre aux attentes d’un club historique du football français.