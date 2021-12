Chroniques de Mars : S’il-vous-plait, enflammez-nous cette monotonie !

Notre histoire commence à un peu trop durer.

C’est que cela fait un moment que l’OM de Sampaoli n’offre plus grand chose d’excitant à mon palpitant.

À ce stade de la saison, il n’est plus guère question d’émotions, d’enthousiasme mais surtout de « putain, on peut pas en passer deux à Brest ou à Metz quand même ? » Les premières éruptions de cette équipe m’avaient laissé rêver à un exercice épique où les hommes de Sampaoli lutteraient, gagneraient et perdraient de manière grandiose. Des cris, des sauts, des pleurs, des joies… Ha les émotions ! Puis je me suis retrouvé à commenter un match européen avec un côté gauche Luan Peres/Pape Gueye destiné à verrouiller le seul Feghouli, qui s’est d’ailleurs amusé sur le dit-côté gauche. Curieux d’ailleurs de noter que ces dernières années la majorité des dingueries niveau compo des entraîneurs de l’OM se distinguent par leur folie à gauche.

Que de souvenirs…

Alessandrini, vrai/faux arrière gauche à Monaco en 2016 pour une claque 4 – 1 puis le mythique duo Huboçan/Amavi, toujours à Monaco mais cette fois avec Doria en back-up, centre gauche, en Aout 2017 pour une volée 6 -1. N’oublions pas Évra et Nagatomo, en fin de carrière, qui ont souvent été des dingueries à eux-seuls sur ce fameux couloir maudit marseillais. D’ailleurs Amavi, il est aussi souvent passé à travers…

Mais je digresse, revenons donc à ce sentiment d’ennui…

Le stade comme un concert de rock…

Allez, après « émotion », « sentiment », c’est quoi le prochain mot grandiloquent qui va nous sortir le romantique de pacotille là ?

Pour justifier ce mot, sentiment, et le remettre dans un contexte football, je vous propose de le plonger dans un autre contexte, celui du rock et de repartir quarante ans en arrière dans un concert des Clash (oui, JHE, dans l’article concerné, ce n’est pas traduit « le » Clash). Voilà comment Lester Bangs, critique émérite, décrivait le sentiment prédominant dans un concert du groupe à Joe. « Tout un tas de kids veulent sortir de leur peau en se faisant cramer par ce qu’ils trouveront de plus brûlant, pour une soirée dont ils pourront faire semblant de croire qu’elle est le reste de leur vie, et si le lendemain ils retournent à leur boulot dans une boutique, à l’ennui du chômage, ou à la déprime de la télé américaine dans le living-room de papa-maman, rien ne pourra annuler la réalité de cette soirée dans les flammes revivifiantes quand, pour une fois (serait-ce la seule) dans votre vie, vous avez été expulsé hors de vous-même et de la monotonie qui caractérise l’existence partout, et tout le temps, quand vous vous êtes nourri d’éclairs, et que rien d’autre dans le domaine des vivants ou des morts n’a la moindre importance. » C’est peut-être, un brin, abusé mais il m’est l’idée que c’est en partie ça que beaucoup de kids, et de moins kids, viennent chercher au Vélodrome. Alors OM – Metz, franchement…

Bon, mais attention le football ne peut pas être simplement pris comme une représentation artistique. C’est pas moi qui le dit, c’est Raynald Denoueix dans un excellent livre que vous devriez vite vous procurer intitulé « L’entraîneur français, coupable idéal ? » (éditions Amphora) : « Le foot, ce n’est pas un spectacle, c’est de la compétition. Un spectacle, c’est préparé et répété. À 98%, on sait ce qui va se passer. Les gens qui regardent un match doivent s’attendre à tout. Qu’est-ce qu’ils viennent chercher dans ce match ? » Alors OM – Brest, franchement…

C’est bon les amis, il est en librairie !

Retrouvez mon deuxième ouvrage « L’entraîneur français, coupable idéal ? » un peu partout.

Je serai dès ce soir dans l’@AfterRMC pour le présenter. Des dédicaces et d’autres évènements vont suivre, je vous tiendrai au courant. pic.twitter.com/mzCECEUkCt — Mourad (@MouradAerts) October 13, 2021





Qu’est-ce que le public du Vélodrome vient chercher ?

Un match de foot ne peut pas être entièrement comparé à un concert de rock en raison de cette particularité qui lui est propre, sa saveur pour le récepteur dépendra grandement du résultat final. C’est indéniable. Mais il y a dans les deux cas, un public venu pour vivre une expérience… à qui il faut faire vivre une expérience ! Le résultat, seul, a tendance à lasser le stade du Boulevard Michelet s’il ne s’accompagne pas d’un titre majeur. Ce public est trop souvent ignoré par les acteurs footballistique obnubilés par la performance comptable pure mais pas par Sampaoli. Il peut, et il y aura toujours, des circonstances, des adversaires, contraires à l’idéal mais il doit y avoir un idéal à poursuivre. Un feu que l’on vient chercher au stade parce que l’on aime rien de plus que de se bruler avec.

Et c’est là, sur ce feu, que l’OM de Sampaoli me déçoit actuellement…

Un style de jeu pas dans l’enflammade mais dans le contrôle…

Les contre-performances font partie du jeu, mais pas la monotonie. « Qui caractérise l’existence partout, et tout le temps… » Pas dans un match de l’OM de Sampaoli quand même ? Depuis fin Septembre, franchement…

À tort et biaisés par un tas de raccourcis faciles, un certain nombre d’entre nous attendaient de Sampaoli une équipe dynamique, haletante et habitée là où il semble surtout vouloir proposer quelque chose de contrôlé, métronomique et ambitieux. Ambitieux dans ce sens, en pensant quand même plus « aux cages adverses qu’aux siennes » . Et pourquoi pas, tant que ça enflamme le stade et nos petits cœurs refroidis par l’arrivée de l’hiver et les désormais habituelles mauvaises nouvelles sanitaires. Il y a des questions à se poser sur la pertinence de ce choix même de football, de possession avec danger de stérilité, lorsque l’on veut enflammer un stade et faire rugir ses supporters. Si cela fonctionne, que l’équipe est ambitieuse, dominatrice et offre du spectacle, y’a pas de raison… Mais il s’agit de vite rendre ça à nouveau excitant. Parce que nous arrivons en Décembre et que pour l’instant sur presque cinq mois de compétitions, trois ont été franchement décevants et assez ennuyeux.

Sur les treize derniers matchs, les partenaires de Payet sont restés cinq fois muets offensivement, six fois, ils n’ont fait trembler les filets qu’à une reprise et deux fois, en Europa League, ils en ont mis deux mais n’ont récolté qu’un point sur ces 180 minutes en question et sont sortis de la compétition. Ça commence à faire beaucoup là…

Rien n’est perdu, alors que cette chronique est publiée, l’OM s’apprête à recevoir le Lokomotiv Moscou pour sauver les meubles européens. Il suffit juste de ne pas perdre pour récupérer un accessit dans la toute nouvelle Conference League. Ça ne paye pas de mine mais il y a peu, l’OM se qualifiait tout petitement en seizième de finale de l’Europe League après un nul terne au Vélodrome en décembre face à Salzbourg. On connaît la suite. Allez chercher la qualification en Toto League, c’est s’offrir la possibilité de toujours rêver à s’enflammer en février prochain et plus si affinités.

Tant que ça brûle positivement, on prend. Mais faites que ça brûle !

Mourad Aerts