Classement, onze, recrues, infirmerie, dynamique… que vaut le LOSC avant d’affronter l’OM ?

À l’approche du déplacement de l’OM à Lille pour la 15e journée de Ligue 1, le LOSC apparaît comme un adversaire solide malgré plusieurs absences majeures. Entre un début de saison convaincant, un effectif remodelé autour d’Olivier Giroud, et une campagne européenne ambitieuse, les Dogues de Bruno Genesio avancent avec détermination. Mais les blessures longues durée d’Alexsandro et Tiago Santos pourraient peser lourd face à une équipe marseillaise en quête de points.

Classement et résultats en Ligue 1

Le LOSC se situe actuellement à la 4ᵉ place du classement de Ligue 1 2025/2026 à 3 points de l’OM, avec un bilan de 8 victoires, 2 nuls, 4 défaites en 14 journées. À domicile, l’équipe a montré une belle efficacité (troisième place du classement domicile), tandis que les performances à l’extérieur restent perfectibles. L’efficacité offensive est notable : 28 buts inscrits pour 17 encaissés.

Pour rappel le classement avant #LOSCOM de ce vendredi… pic.twitter.com/o1yv87nLxy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 3, 2025

Mercato été 2025 : les principaux changements

L’été 2025 a été marqué par des mouvements importants. Parmi les plus notables : le départ de l’attaquant phare Jonathan David, longtemps point d’appui offensif du club, mais aussi Zhegrova, Chevalier ou encore Diakité ! Pour remplacer ce vide, le club a fait venir le vétéran Olivier Giroud — un retour en Ligue 1 qui suscite de grandes attentes. Hamza Igamane, Félix Correia, le gardien Berke Özer oucore Romain Perraud sont venus renforcer l’effectif. Ces changements s’accompagnent d’un ajustement du collectif incarné par le technicien Bruno Génésio, qui entame sa 2ᵉ saison à la tête du LOSC.

Onze type proposé par Genesio

Quand l’effectif est au complet, le LOSC aligne souvent un système en 4-2-3-1.

Un onze type pourrait donner :

Gardien : Berke Özer

Défense : latéraux — Romain Perraud / Thomas Meunier ; défenseurs centraux — Chancel Mbemba avec Aïssa Mandi.

; défenseurs centraux — avec Milieu défensif / relayeurs : Benjamin André qui ne sera pas accompagné par Ayyoub Bouaddi (suspendu) mais surement par Nabil Bentaleb .

qui ne sera pas accompagné par Ayyoub Bouaddi (suspendu) mais surement par . Milieu offensif / ailiers / meneur de jeu : Matias Fernandez‑Pardo et Félix Correia devraient occuper les côtés, Ngal’ayel Mukau et Hákon Arnar Haraldsson sont en concurrence pour le poste de meneur de jeu…

et devraient occuper les côtés, et sont en concurrence pour le poste de meneur de jeu… Attaque : Olivier Giroud en pointe, ou le talentueux Hamza Igamane.

Meilleurs buteurs, passeurs et temps de jeu

Voici le classement des 3 meilleurs buteurs et des 3 meilleurs passeurs du LOSC Lille en Ligue 1 2025/2026.

Meilleurs buteurs – LOSC en Ligue 1 2025/2026

Rang Joueur Buts en L1 2025/2026 1 Hamza Igamane 5 2 Hákon Arnar Haraldsson 4 2 Olivier Giroud 4

Meilleurs passeurs – LOSC en Ligue 1 2025/2026

Rang Joueur Passes décisives en L1 2025/2026 1 Félix Correia 4 2 Matias Fernandez‑Pardo 3 3 Romain Perraud 2

TOP10 des joueurs du LOSC avec le plus de temps de jeu en Ligue 1 pour la saison 2025/2026 d’après les données que tu as fournies, classée par minutes jouées :

Rang Joueur Poste Âge Matchs joués Titularisations Minutes jouées 1 Berke Özer Gardien de but 25 17 17 1.530′ 2 Félix Correia Ailier gauche 24 19 19 1.331′ 3 Aïssa Mandi Défenseur central 34 18 17 1.281′ 4 Ayyoub Bouaddi Milieu central 18 19 18 1.265′ 5 Hákon Arnar Haraldsson Milieu offensif 22 18 18 1.206′ 6 Benjamin André Milieu défensif 35 15 14 1.188′ 7 Matías Fernández-Pardo Ailier gauche 20 18 17 1.128′ 8 Thomas Meunier Arrière droit 34 14 14 1.128′ 9 Romain Perraud Arrière gauche 28 17 15 1.080′ 10 Nathan Ngoy Défenseur central 22 17 14 1.061′

Joueurs à surveiller

Parmi les éléments à suivre de près cette saison :

Hákon Arnar Haraldsson : pour son potentiel offensif.

: pour son potentiel offensif. Hamza Igamane : jeune attaquant ou avant-centre, capable d’apporter fraîcheur et vivacité.

: jeune attaquant ou avant-centre, capable d’apporter fraîcheur et vivacité. Matias Fernandez-Pardo : s’il joue régulièrement, peut être un bon meneur ou relanceur offensif.

État de l’infirmerie au 2 décembre 2025 : les absences connues et les incertitudes