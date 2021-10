Clermont – OM (0-1) : Marseille arrache la victoire et monte sur le podium !

L’Olympique de Marseille s’impose dans la douleur lors de sa confrontation face au Clermont (0-1) à l’occasion de ce match de la 12e journée de Ligue 1. L’OM a globalement dominé le match et s’est offert des occasions mais a eu aussi quelques frayeurs sous la pluie…



Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Balerdi, Caleta Car

Lirola (Gueye, 80′), Kamara

Guendouzi, Gerson (Henrique, 90′)

Under, Dieng (Milik, 57), Konrad (Payet, 57′)

Sampaoli a décidé de proposer un 3-4-3 sans Payet ni Milik. A noter aussi que Caleta Car est laissé sur le banc à l’avantage de Balerdi. Konrad, Gerson et Dieng sont titulaires, Saliba et Guendouzi ne sont pas laissés au repos. Le match débute sur un bon rythme avec un pressing intense des deux côtés. La pluie est forte, les joueurs doivent s’appliquer d’avantage. L’OM garde bien le ballon et tente de déstabiliser le bloc clermontois moins pressant et moins haut (13′). Contre marseillais, Under repique au centre, il tarde à servir Guendouzi, qui ne peut pas frapper et sert Dieng, sa frappe est sortie du bout du pied par Desmas (15′). Superbe récupération de Dieng, Guendouzi lance Under en profondeur, qui fixe et trouve un superbe angle d’une frappe parfaite (0-1 / 25′). Encore un bon contre pour l’OM, qui sort en nombre, Under côté gauche centre mais se fait contrer (32′). 0-1 à la pause, l’OM a globalement dominé et s’est offert deux grosses occasions dont un but…

Under ouvre le score d’une frappe parfaite

Le début de cette seconde période est un peu plus attentiste, jusqu’à cette perte de balle d’Under qui offre un bon contre à Clermont, servi au second poteau, Khaoui ne frappe pas et cherche un partenaire, sa passe est contrée (50′). Nouvelle perte de balle, cette fois de Balerdi et à l’entrée de la surface mais ça ne donne rien (52′). Et ça continue, cette fois c’est Saliba qui perd le ballon et offre un bon coup franc (54′). L’OM n’est plus aussi à l’aise dans ses relances… Sampaoli fait entrer Payet et Milik à la place de Dieng et Konrad, Lirola monte d’un cran, Under passe à gauche. Belle sortie de balle de Guendouzi pour Payet, qui décale, Under, son centre trouve Milik qui est gêné et ne trouve pas le cadre (60′). L’OM n’est pas à l’abris, Clermont fait rentrer du sang neuf et tente de se relancer, Allevinah tente sa chance sur un second ballon, ce n’est pas cadré (65′). Pau Lopez est décisif après plusieurs pertes de balle, Allevinah perd son duel avec le portier marseillais (67′). Enorme double occasion pour l’OM : Under lancé en profondeur perd son duel face à Delmas, sur le second ballon, Payet trouve Milik qui met sa tête sur la barre (73′). Suite à un coup franc, Bayo tente sa chance mais sa frappe est déviée en corner… qui ne donne rien (75′). L’OM se met encore en danger, Kamara semble au bout du rouleau et se fait secouer, Gueye a remplacé Lirola. Gros contre marseillais, qui se retrouvent en nombre mais termine mal, Gerson décale Peres qui centre pour personne (90′). Luis Henrique remplace Gerson pour les arrêts de jeu… L’OM s’impose et prend la place de Lens sur le podium…