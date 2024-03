Clermont – OM (1-5) : La belle célébration des Marseillais dans le vestiaire !

Dans les vestiaires, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont célébré la victoire d’une belle manière ! Des images qui redonnent le sourire après un début de saison compliqué.

Après un début de saison compliqué et une série cauchemardesque en 2024, les joueurs de l’Olympique de Marseille retrouvent le sourire avec Jean-Louis Gasset. En plus de cette 3e victoire consécutive depuis l’arrivée du coach français, on retrouve des joueurs heureux et libérés, à l’image de cette belle séquence filmée par le média du club en direct du vestiaire à Clermont !

« On est très content, on continue notre bonne série. Il faut garder ce rythme. On a beaucoup de joie, il faut qu’on continue à mettre les matchs à l’abri. Personnellement ? Je me sens bien là où je suis », a exprimé Iliman Ndiaye au micro de Canal + après la rencontre. Le coach Jean-Louis Gasset s’est également senti très heureux après cette victoire à Clermont.

« On pensait que ce serait un match piège mais on l’a rendu facile car on a été sérieux. même si en première période c’était juste à des moments et on arrive à se faire égaliser en début de seconde période. Il faut gommer toutes ces petites erreurs qui nous font un eu douter. Sur la fin il y a une maitrise technique et du jeu. (…) Depuis que je suis arrivé on a fait étape par étape. On avait un match 48h après mon arrivée, on a repris les bases en regardant les videos et en mettant les joueurs là où ils se sentaient le mieux. Il fallait prendre des points. Aujourd’hui c’était le premier match à l’extérieur. On savait que l’OM n’était pas fringuant à l’extérieur cette saison.. Donc aujourd’hui c’est donc une confirmation des deux premiers matchs, » a ainsi déclaré le coach olympien Jean Louis Gasset au micro de Canal +.