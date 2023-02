Clermont – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont pour y affronter les joueurs de Pascal Gastien dans le cadre du match de la 23e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont aura lieu à 21h à Clermont. Le match sera retransmis en direct sur Canal+ Sport 360.

Gardien :

P.Lopez, R.Blanco, Simon

Défenseurs :

Mbemba, Bailly, Clauss, Kaboré, Gigot, Kolasinac, Balerdi

Milieux :

Rongier, Veretout, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz, Ounahi

Attaquant :

Payet, Ünder, Sanchez, Vitinha

Clermont Foot

Gardiens :

Djoco, Diaw

Défenseurs :

Zeffane, Borges, Wieteska, Caufriez, Cissé, Konaté, Ogier, Diallo

Milieux :

Magnin, Khaoui, Cham, Gonalons

Attaquants :

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Ünder Rongier Veretout Clauss

Malinovsky Guendouzi

Sanchez

Clermont Foot :

Diaw

Ogier, Wieteska, Caufriez

Allevinah, Magnin, Khaoui, Neto

Cham, Maurer

Kyei.

Ce match se jouera au Stade Gabriel Montpied (Capacité : 11 980 places).

L’arbitre désigné pour Clermont – OM ce samedi est monsieur Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Mathieu Grosbost. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mehdi Mokhtari.

Prévision météo à Clermont à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« L’enchaînement des matchs? pense que c’est un sujet important. Je ne comprends pas pourquoi on joue trois matchs en six jours. Il faut respecter les joueurs qui fournissent un spectacle et qui peuvent se blesser. On m’a dit que ce sont les TV qui décident. Dans ce choix on ne respecte pas forcément l’OM. Les choix devraient se faire en accord avec les clubs. Je verrais dans deux semaines si ça se reproduit. Je suis curieux de voir si ce sera la même chose. Il y a de l’enthousiasme, demain on se présentera avec l’équipe la plus forte, sans faire de rotation. Les joueurs sont en forme, demain ce ne sera pas simple mais on y croit. Le concept de favori n’existe pas vraiment. On peut trébucher en se pensant favori. Il faut être la meilleure version de soi-même, faire de son mieux, il faut se concentrer sur soi-même, j’essaie de transmettre ça aux joueurs. Je pense que c’est le chemin à prendre, aller au-delà des pièges et de la fatigue. Il faudra encore se dépasser demain et laisser le reste de côté » Igor Tudor– Conférence de presse (10/02/23)