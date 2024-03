Clermont – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont pour y affronter les joueurs de Pascal Gastien dans le cadre du match de la 24e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont aura lieu à 21h à Clermont. Le match sera retransmis en direct sur Canal+ Sport 360.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Van Neck, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Mbemba, Merlin, Meïté, Sparagna, Garcia, Clauss

Milieux :

Onana, Kondogbia, Gueye, Harit, Ounahi

Attaquants :

Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Sarr, Moumbagna

Clermont Foot

Gardiens :

N’Diaye, Diaw

Défenseurs :

Zeffane, Borges, Matsima, Konaté, Pelmard, Ogier, Armougom, Jacquet

Milieux :

Keïta, Magnin, Boutobba, Cham, Allevinah, Gastien

Attaquants :

Andric, Rashani, Nicholson, Virginius.

Les onze probables

OM :

Lopez Mbemba Balerdi Meïté Clauss Onana Kondogbia Merlin Harit Aubameyang Ndiaye

Clermont Foot :

Diaw

Pelmard, Matsima, Ogier (cap), Borges

Gastien, Keita

Boutobba, Cham, Virginius

Nicholson

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Gabriel Montpied (Capacité : 11 980 places).

L’Arbitre de ce Clermont – OM

L’arbitre désigné pour Clermont – OM ce samedi est monsieur Thomas Léonard. Il sera assisté par Nicolas Danos et Mehdi Rahmouni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Antoine Valnet.

La Météo

Prévision météo à Clermont à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 49%

– Température 1°C / ressentie 2°C

– Vent : SSE15km/h

– Taux d’humidité : 76%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Clermont en Ligue 1

Victoires de l’OM : 4 Match nul : 0 Victoires Clermont : 1

Déclarations d’avant-match

Jean Louis Gasset : C’est un groupe avec lequel il faut aller doucement. J’ai demandé un peu plus dans l’investissement et dans la technique. On va mettre un cran en plus à l’extérieur. On a fait deux bons résultats chez nous. Il faut aller à l’extérieur. On regarde pas notre classement. L’objectif est de réalisé une bonne fin de saison. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner trois matchs d’affilés. Je coupe le match en deux des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner. Soit ils sortent ou ils rentrent à la 60e. Il faut rentrer dans les têtes et aussi dans le groupe. On a besoin de tout le monde pour nous ramener là on l’on doit être.On a gagné et marqué 7 buts en 2 matchs. On doit améliorer beaucoup de choses collectivement et individuellement. Il faut que chacun monte d’un cran. Il faut garder le même cap. Demain c’est un test à l’extérieur.

Pascal Gastien : « On pense à l’OM avant de penser au reste. On prend les matchs les uns après les autres, on ne peut pas se permettre d’anticiper »

Florent Ogier : « Tous les joueurs sont réactifs et concernés. C’est un ingrédient important dans la course au maintien. Face à Marseille, on sera chez nous. On aura des qualités à faire valoir et on va essayer d’emballer ce match. »