Clermont – OM : Le match est retardé à cause d’affrontements en dehors du terrain

L’OM devait affronter le Clermont Foot ce samedi soir à 21h. Le match est retardé à cause d’affrontements en dehors du terrain.

Ce samedi soir, c’est le déplacement à Clermont pour les joueurs de l‘Olympique de Marseille ! Seulement, les Olympiens et les Clermontois vont devoir patienter quelques minutes de plus pour pouvoir entrer sur le terrain. Initialement prévue à 21h, la rencontre est retardée à cause d’affrontement en dehors du terrain. Du gaz lacrymogène empêche les joueurs d’entrer sur la pelouse. Ils sont donc de retour dans les vestiaires.

A LIRE AUSSI : OM : Le onze de Tudor pour affronter Clermont avec une surprise en défense !

Il y a eu des heurts à l’extérieur avec tir de gaz lacrymogène. L’arbitre semble attendre… #LiveFCM #CF63OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 11, 2023