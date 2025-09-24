Comment les nouvelles recrues de l’OM pourraient-elles façonner sa campagne en Ligue des champions ?

La saison 2025/26 marque le grand retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Pour relever ce défi européen, l’entraîneur Roberto De Zerbi a pu s’appuyer sur un mercato estival ambitieux qui a profondément renouvelé l’effectif marseillais. De nombreux profils ont débarqué en Provence et l’enthousiasme est palpable. Dans l’attente de la phase de poules, les supporters scrutent déjà les calendriers des matchs de football à venir pour se projeter sur le programme des prochains mois. Ce mélange de nouveaux venus et de cadres anciens vise à faire de l’OM une équipe compétitive sur tous les tableaux.

Une attaque remaniée et prolifique

L’attaque marseillaise a été sensiblement enrichie. La recrue phare est sans doute l’ailier brésilien Igor Paixão, recruté au prix record de 35 millions d’euros. Son style de jeu, comparé à Franck Ribéry par ses soins, doit apporter dribbles et créativité sur le flanc gauche marseillais. Amine Gouiri est un autre atout offensif majeur. L’international algérien a explosé en début d’année à l’OM, en marquant 10 buts en 14 matches de L1 après son arrivée en janvier 2025. Son sens du but et sa mobilité font de lui un renfort de poids pour la pointe ou les côtés. Dans l’axe ou en soutien, l’OM peut aussi compter sur Angel Gomes.

À Lille, le meneur anglais avait accumulé 134 apparitions toutes compétitions avec 10 buts et surtout 19 passes décisives. Sur les ailes, les options se diversifient encore. L’Américain Timothy Weah est arrivé en prêt de la Juventus. Sa grande taille et sa rapidité en font un ailier moderne capable de perforer les défenses et de centrer pour ses coéquipiers. Enfin, l’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang apporte une dimension supplémentaire. L’attaquant gabonais a rejoint le club libre d’Arabie saoudite et a parfaitement lancé sa saison d’OM en marquant deux fois en amical contre Aston Villa en août 2025.

Défense renforcée et polyvalence tactique

La charnière défensive a également été boostée. L’international marocain Nayef Aguerd a été recruté de West Ham United en fin de mercato. Défenseur central au gabarit imposant et fort de 55 sélections avec le Maroc, Aguerd apporte son expérience internationale et sa solidité dans les duels aériens. À ses côtés, l’Argentin Facundo Medina (26 ans) est arrivé en prêt de Lens avec option d’achat. Medina, qui compte déjà 147 matches de Ligue 1 à son actif, est un défenseur polyvalent. Il peut évoluer dans l’axe ou comme arrière gauche, ce qui offre à De Zerbi plusieurs possibilités tactiques en fonction de l’adversaire.

Pour densifier encore le secteur, l’OM a ajouté l’ancien champion du monde Benjamin Pavard prêté par l’Inter Milan. Pavard, 55 sélections en équipe de France (5 buts), est un renfort de poids. Il arrive dans sa meilleure forme et complète une défense déjà active. Les jeunes recrues comme C.J. Egan-Riley (22 ans, latéral polyvalent libre de Burnley) ajoutent en prime de la profondeur. Capables d’évoluer à plusieurs postes, ces joueurs assurent une rotation crédible sur l’ensemble de la ligne arrière.

Milieu de terrain : créativité, collectif et contrôle

Au milieu, la configuration du onze se réinvente aussi. Le Danois Matt O’Riley est arrivé en prêt de Brighton pour apporter du volume au cœur du jeu (solidité défensive, relance). Aux côtés des titulaires cadres, les recrues apportent de nouvelles options créatives. Le staff disposera de la fougue et de la mobilité de Timothy Weah, qui peut être recentré dans l’axe ou glissé sur un côté pour densifier le milieu lorsque l’OM recherche le contrôle du ballon. Cette profondeur permet à De Zerbi de varier entre un milieu à deux ou trois éléments. Par exemple, une charnière (O’Riley + Gomes + un autre titulaire) assure un meilleur contrôle, tandis qu’en 4-2-3-1, Gomes peut glisser en soutien offensif.

Le profil du groupe marseillais est aujourd’hui un savant mélange de jeunesse et d’expérience. D’un côté, les nouvelles recrues comme Paixão, Gomes ou Egan-Riley incarnent la vitesse et la modernité du jeu actuel. De l’autre, les cadres vieillissants et champions du monde (Pavard, Aubameyang) ou les internationaux confirmés (Aguerd, Medina) apportent du sang-froid et une habitude du très haut niveau. Cette complémentarité générationnelle devrait offrir à De Zerbi plusieurs options tactiques. L’attaque peut s’appuyer sur sa jeunesse percutante, tandis que la défense utilise la maturité de ses cadres.