Concurrent OM : À Nice, la crise pourrait provoquer plusieurs départs majeurs !

La grave crise qui secoue l’OGC Nice depuis dimanche pourrait entraîner une série de départs majeurs au sein du club azuréen. Au lendemain des violences subies par plusieurs joueurs, agressés par des individus se réclamant supporters après la défaite 3-1 à Lorient, la situation est désormais critique. Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur niçois Franck Haise a exprimé à sa direction sa volonté de démissionner. Un tournant fort, révélateur de l’ampleur du malaise interne.

Haise prêt à quitter l’OGC Nice après les violences

Le technicien de 54 ans, arrivé l’été dernier sur la Côte d’Azur, aurait pris conscience de la gravité des événements survenus au centre d’entraînement. Toujours selon RMC Sport, il estime ne plus être en capacité de relancer son groupe sportivement après les incidents. Son avenir est désormais entre les mains des dirigeants niçois, qui doivent statuer sur cette demande. Pour l’OM, toujours attentif aux mouvements chez ses concurrents directs, cette possible instabilité supplémentaire chez un rival peut peser sur la dynamique du championnat.

Moffi et Boga prêts à dire stop après les agressions

Au-delà du cas Haise, ce sont désormais des joueurs majeurs qui envisagent un départ. Le quotidien Nice-Matin rapporte en effet que Terem Moffi (26 ans) et Jérémie Boga (28 ans), tous deux pris pour cibles lors des violences de dimanche soir, ne souhaitent plus porter le maillot niçois. Les deux joueurs auraient été profondément marqués par les agressions dont ils ont été victimes, au point de remettre en question leur avenir immédiat sur la Côte d’Azur.