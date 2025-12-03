Concurrent OM : Crise à l’OGC Nice, nouveau coup de théâtre !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’OGC Nice traverse une période particulièrement délicate. Ces derniers jours, la rumeur d’un départ imminent de Franck Haise avait enflammé la presse et inquiété les supporters. Pourtant, contre toute attente, l’entraîneur du Gym restera finalement aux commandes de l’équipe pour les prochaines rencontres.

Mercredi matin, Franck Haise devait rencontrer ses joueurs pour annoncer son départ. Son souhait de quitter l’OGC Nice avait été clairement exprimé et semblait accepté par les dirigeants. Selon Nice-Matin, un accord était même en cours de négociation entre toutes les parties et paraissait proche d’être conclu. Dans ce contexte, Julien Sablé, titulaire du BEPF depuis 2020 et actuel directeur du centre de formation, avait été pressenti pour assurer l’intérim. Ancien joueur du Gym entre 2009 et 2012, Sablé est revenu au club dix ans plus tard pour prendre en charge l’équipe réserve. Il a également été adjoint de Didier Digard, offrant ainsi une continuité interne appréciée.

Annoncé partant, Haise reste !

Malgré cette préparation et les discussions en coulisses, Franck Haise n’a finalement pas annoncé son départ à ses joueurs ce mercredi matin. L’entraîneur reste donc en poste et dirigera l’OGC Nice lors de la réception d’Angers ce dimanche. Cette décision surprend de nombreux observateurs, alors que la crise interne du club semblait s’intensifier ces dernières semaines.

🔴 Finalement, Franck Haise reste sur le banc de Nice. Il n’a finalement pas annoncé son départ à son groupe ce mercredi matin. Les infos en direct ► https://t.co/fI4KK5s9B3 pic.twitter.com/hheV3nIriZ — RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2025



Les tensions au sein de l’OGC Nice reflètent une période complexe pour le club, en proie à des résultats irréguliers et à une gestion du vestiaire qui suscite des interrogations. La présence de Franck Haise, malgré les intentions initiales de départ, devrait permettre au club de stabiliser la situation à court terme, notamment avant un match clé à domicile contre Angers.

Le maintien de l’entraîneur souligne également la volonté des dirigeants de privilégier la continuité et de limiter l’impact médiatique et sportif d’un changement en pleine saison. Pour les supporters, c’est un soulagement de voir leur coach rester à la tête du navire niçois, au moins pour les prochains rendez-vous. La situation reste toutefois à suivre, car les discussions entre Haise et la direction pourraient reprendre à l’issue de cette rencontre cruciale.