Nouveau coup de théâtre au RC Lens ! Alors que le retour de Pierre Sage semblait se préciser, les dirigeants artésiens ont finalement choisi Didier Digard pour succéder à Yannick Cahuzac. L’ancien entraîneur du Havre a officiellement signé jusqu’en juin 2028. Une nomination inattendue pour un club plongé dans la crise après son humiliation contre Côme et sa défaite face à l’OM.

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Le RC Lens tient son nouvel entraîneur. Vendredi soir, le club nordiste a officialisé l’arrivée de Didier Digard, qui devient le troisième technicien à diriger l’équipe cette saison après Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac.

À 40 ans, l’ancien entraîneur de Nice et du Havre hérite d’une équipe en difficulté, actuellement onzième de Ligue 1. Il devra notamment relancer un groupe marqué par la lourde défaite face à Côme (1-9) en Ligue des champions, suivie du revers contre l’OM (1-2) à Bollaert.

Didier Digard, entraîneur du RC Lens jusqu’en juin 2028 🔴🟡 Fidèle à sa méthode de gouvernance, fondée sur l’écoute, l’exigence et la réflexion collective, le Racing annonce la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur de l’équipe première. ▶️ https://t.co/53ZWiv5lcA https://t.co/970BaAU1L5 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 13, 2026↗

Pierre Sage écarté, Lens choisit finalement Digard

Ce choix constitue une véritable surprise. Ces derniers jours, Pierre Sage apparaissait comme le favori pour retrouver le banc lensois, quelques mois après son départ pour Crystal Palace.

Le retour du technicien français semblait même prendre forme. Pourtant, Lens a finalement opté pour Digard, récemment remercié par Le Havre.

Un retournement d’autant plus inattendu que, jeudi, plusieurs informations annonçaient Didier Digard écarté de la succession de Cahuzac↗.

Dans son communiqué officiel publié vendredi 13 novembre, le RC Lens explique avoir étudié plusieurs candidatures avant de dégager un consensus autour de l’ancien milieu de terrain.

Le club met notamment en avant ses compétences tactiques, son management et sa capacité à faire progresser un groupe dans des situations difficiles.

Digard a notamment dirigé Nice en 2023 avant de rejoindre Le Havre en 2024, où il a obtenu deux maintiens consécutifs en Ligue 1.

Une mission délicate après la défaite contre l’OM

Le nouvel entraîneur arrive dans un contexte tendu. Après la déroute européenne face à Côme, Lens espérait rebondir contre Marseille dimanche dernier.

Mais les Sang et Or ont finalement concédé une nouvelle défaite, malgré l’égalisation de Florian Thauvin. Le jeune Keyliane Abdallah a inscrit le but victorieux à la 82e minute, permettant à l’OM de s’imposer à Bollaert et de retrouver le top 4↗.

Cette nouvelle désillusion a précipité le départ de Yannick Cahuzac, nommé seulement deux mois auparavant.

Digard doit désormais stabiliser une équipe qui avait pourtant terminé deuxième de Ligue 1 et remporté la Coupe de France la saison dernière.

Selon le communiqué lensois, il dirigera son premier entraînement ce samedi 14 novembre. Il devra également examiner la composition du staff pour envisager d’éventuels ajustements.

Son premier match est programmé le 21 novembre, avec la réception de Toulouse. Un premier rendez-vous important pour tenter d’enrayer la mauvaise dynamique du Racing, tandis que l’OM profite de sa série de cinq victoires consécutives en championnat.