Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Pierre Sage serait ouvert à un retour à Lens, quelques mois seulement après son départ pour Crystal Palace. Didier Digard, un temps cité parmi les entraîneurs possibles, ne rejoindra finalement pas le club artésien.

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La situation de Pierre Sage s’est rapidement compliquée en Angleterre. Arrivé à Crystal Palace en juin dernier après avoir terminé deuxième de Ligue 1 et remporté la Coupe de France, l’ancien entraîneur↗ de l’OL se retrouve dernier de Premier League. Son avenir chez les Eagles est désormais incertain, alors que des rumeurs de licenciement imminent circulent outre-Manche.

Pierre Sage a échangé avec Joseph Oughourlian

D’après↗ AS, le départ de Yannick Cahuzac a ouvert une nouvelle possibilité pour le technicien français. Pierre Sage serait favorable à un retour au RC Lens, récemment battu 9-1 par Côme en Ligue des champions, et aurait déjà échangé avec le président Joseph Oughourlian. La succession de Sage à Crystal Palace pourrait toutefois compliquer les discussions. Selon la presse britannique, le club anglais finalise les négociations avec Thomas Frank pour lui succéder et ne souhaiterait pas verser d’indemnité de départ à son entraîneur, sous contrat jusqu’en 2029. Les Eagles avaient pourtant payé une indemnité à Lens pour recruter Sage durant l’été 2026.

Didier Digard ne rejoindra pas Lens

Plusieurs noms ont été évoqués pour remplacer Yannick Cahuzac sur le banc lensois. D’après les informations de RMC Sport, Didier Digard, qui a quitté son poste d’entraîneur↗ du Havre à la fin du mois d’octobre, ne fait finalement pas partie des choix retenus par le club.