L’Olympique de Marseille a remporté le choc de la 10e journée de Ligue 1 sur la pelouse du RC Lens (2-1). Mené puis rejoint au score, l’OM a fait la différence en fin de match grâce à Keyliane Abdallah et enchaîne une cinquième victoire consécutive dans le championnat.

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Le contexte était tendu à Bollaert, quatre jours après l’humiliation vécue par Lens↗ en Ligue des Champions. Les supporters artésiens ont accompagné l’échauffement de sifflets, tandis que Joseph Ourghelian avait appelé son équipe à réagir. Mais les Marseillais ont rapidement profité d’une erreur adverse : après une passe en retrait mal comprise entre Gradit et Baidoo, Amine Gouiri a intercepté le ballon avant de marquer dès la deuxième minute.

Le RC Lens a toutefois progressivement repris le contrôle de la rencontre. À la 20e minute, Florian Sotoca a résisté à Gouiri↗ avant de centrer vers Florian Thauvin, dont la tête a trompé De Lange pour remettre les deux équipes à égalité. L’OM a ensuite touché la barre par Gouiri, tandis qu’Amine Harit s’est illustré sur un slalom dans la défense lensoise avant la pause.

Keyliane Abdallah offre la victoire à l’OM

Après la reprise, Marseille s’est procuré plusieurs situations depuis l’extérieur de la surface, sans parvenir à inquiéter Risser sur les tentatives de Paixão et Nnadi. Lens a également eu des opportunités, notamment par Sotoca, qui a recherché Udol puis a vu une nouvelle tentative de la tête manquer sa cible à la 72e minute. Les changements ont finalement fait la différence. Lancés à la 77e minute, Angel Gomes et Keyliane Abdallah ont participé à l’action du deuxième but cinq minutes plus tard. Gomes a servi Paixão, dont le centre a été repris par Gouiri↗ avant de revenir sur Abdallah, qui a propulsé le ballon au fond des filets à la 82e minute.

Marseille grimpe à la quatrième place

Cette victoire permet à l’OM de poursuivre sa série de cinq succès consécutifs en Ligue 1. Les Olympiens occupent désormais la quatrième place du classement, tandis que Lens termine cette semaine difficile à la onzième position.