Concurrent OM : Le choc à Lyon !des pertes colossales qui inquiètent tout le club

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce vendredi un bilan financier extrêmement préoccupant : 201,2 millions d’euros de pertes pour la saison 2024-2025. Un chiffre colossal qui confirme les profondes difficultés traversées par le club depuis plusieurs mois. Ce résultat, le dernier de l’ère John Textor, marque la fin d’un cycle aussi mouvementé que coûteux.

Les comptes publiés par Eagle Football Group confirment une saison économiquement désastreuse pour l’OL. Avec un déficit dépassant les 200 millions d’euros, Lyon enregistre l’une des pires performances financières de son histoire récente. En un an, le club a vu ses pertes exploser, reflétant un modèle fragilisé et des choix de gestion coûteux.

Un gouffre qui s’est creusé en un an

La perte nette est plus de sept fois supérieure à celle de l’exercice 2023-2024, déjà déficitaire. La situation résulte d’un ensemble de facteurs :

performances sportives insuffisantes,

revenus en baisse,

charges structurelles très élevées,

investissements non compensés par les recettes.

Les signaux d’alerte étaient présents ces dernières saisons, mais le nouveau bilan confirme une spirale négative qui s’est accélérée sous la direction de Textor.

La fin d’un cycle marqué par l’instabilité

Ce rapport financier constitue le dernier de l’ère John Textor. Il scelle une période agitée pour l’OL, marquée à la fois par des difficultés sportives récurrentes et une gouvernance instable. Le départ de Textor laisse derrière lui une situation économique particulièrement critique.

Quelle suite pour l’OL ?

Le club devra désormais entamer une restructuration profonde pour tenter de retrouver une trajectoire viable. La priorité : stabiliser la structure financière, maîtriser les charges, retrouver de la performance sportive et reconstituer des ressources capables d’absorber les investissements. Un chantier colossal attend la direction lyonnaise pour restaurer la confiance et relancer durablement le projet.

