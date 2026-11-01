Le Sporting veut accélérer, Fonseca ouvert à un départ ?

En difficulté malgré son engagement en Ligue des Champions↗, le Sporting réfléchit sérieusement à un changement d’entraîneur. Les résultats irréguliers de Rui Borges ont poussé les dirigeants portugais à étudier plusieurs possibilités pour relancer leur équipe.

Le profil de Paulo Fonseca coche plusieurs cases. Passé notamment par Porto, Braga, le LOSC et l’AC Milan, le Portugais dispose d’une solide expérience européenne et connaît parfaitement le championnat de son pays.

D’après la presse portugaise, l’entraîneur lyonnais serait réceptif à cette possibilité. Et le Sporting pourrait ne pas attendre la fin de la saison pour passer à l’action. La trêve internationale de novembre apparaît même comme une première fenêtre pour envisager un changement sur le banc lisboète.

Un départ qui pourrait bouleverser la saison de Lyon

Pour l’Olympique Lyonnais, perdre son entraîneur en pleine saison constituerait un véritable bouleversement. Le club rhodanien devrait alors trouver rapidement un successeur tout en maintenant ses ambitions sportives.

Reste toutefois un obstacle important : Paulo Fonseca est toujours lié contractuellement à l’OL. Un départ anticipé nécessiterait donc un accord entre les différentes parties.

Selon les informations relayées par la presse française et portugaise, un élément financier pourrait également entrer dans les discussions, avec des sommes encore dues par Lyon au Sporting dans le cadre du transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen.

À ce stade, aucun départ n’est acté et Rui Borges reste en poste au Sporting. Mais si les négociations se confirment, Lyon pourrait se retrouver contraint de changer d’entraîneur en cours de saison, un scénario susceptible de peser sur la course aux places européennes en Ligue 1, dans laquelle l’OM est également engagé.