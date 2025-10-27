Concurrent OM : L’état de Malick Fofana inquiète sérieusement l’OL

L’Olympique Lyonnais a remporté ce dimanche soir une victoire importante face à Strasbourg (2-1) en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Mais le succès lyonnais a été assombri par la blessure inquiétante de Malick Fofana, victime d’un tacle dangereux d’Ismaël Doukouré, expulsé en seconde période.

À la 65e minute, alors que Fofana s’échappait sur le côté gauche, le défenseur strasbourgeois l’a taclé par derrière, provoquant la stupeur du Groupama Stadium. Dans un premier temps sanctionné d’un carton jaune, Doukouré a finalement été exclu après intervention de la VAR. De son côté, le jeune Belge, touché à la cheville et au genou, a dû quitter la pelouse sur une civière avant d’être transporté à l’hôpital pour passer des examens.

L’entraîneur lyonnais Jorge Maciel a confirmé la gravité potentielle de la blessure à l’issue de la rencontre :

« Il est à l’hôpital, il passe des radios. Les images ne sont pas rassurantes. Il faut qu’on arrête avec ce type de tacles. Ce n’est pas du football. »

Plusieurs joueurs de l’OL ont également exprimé leur inquiétude. Corentin Tolisso a évoqué un « point noir » dans la soirée lyonnaise, tandis que Moussa Niakhaté a souligné que Fofana n’était « pas un tricheur » et que sa sortie sur civière montrait la gravité de la situation.

Selon RMC Sport, Fofana souffrirait d’une entorse à la cheville, mais des examens complémentaires doivent encore déterminer la nature exacte de la blessure, notamment au niveau du genou.

En attendant le diagnostic officiel, l’OL retient son souffle pour son ailier belge de 19 ans, auteur d’un excellent début de saison et devenu rapidement un élément clé du dispositif lyonnais.