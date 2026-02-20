Concurrent OM : Lille s’enfonce dans la crise !

Battus à domicile par l’Étoile Rouge de Belgrade (0-1), les Dogues confirment leurs immenses difficultés en ce début d’année 2026. Entre résultats alarmants, contenu inquiétant et tension croissante autour de Bruno Genesio, la situation du LOSC devient critique.

Une inefficacité offensive qui inquiète

79 minutes. C’est le délai qu’il a fallu au LOSC pour cadrer une frappe face à l’Étoile Rouge de Belgrade. Une statistique symptomatique des maux lillois. Sur leurs dix dernières rencontres, les Nordistes ne comptent qu’une seule victoire (1 victoire, 2 nuls, 7 défaites).

Au-delà du résultat brut, c’est le contenu qui interroge. Des cadres comme Benjamin André peinent à tirer le groupe vers le haut. Les joueurs censés franchir un cap – Haraldsson, Mukau, Correia – traversent une période délicate.

Le choix tactique de Bruno Genesio, qui a débuté sans véritable numéro 9 face à une défense athlétique, n’a pas échappé aux critiques. Olivier Giroud, entré en seconde période, n’a pas inversé la tendance.

Genesio sous pression, le vestiaire en question

La tension est montée d’un cran après la rencontre. Des fumigènes ont été lancés lorsque les joueurs se sont dirigés vers la tribune active. Des chants hostiles visant Bruno Genesio ont également retenti.

Au micro de Canal+, Nabil Bentaleb n’a pas cherché à masquer la frustration : «On a fait des erreurs qui ont couté cher, on est tombé sur une belle équipe, on sait que c’est la mi-temps, on a perdu l’avantage de jouer à domicile, on va devoir faire le boulot la semaine prochaine. Le mécontentement du public ? Ouais, c’est normal. On a enchaîné des résultats compliqués, on compte sur eux et on va essayer d’inverser la tendance».

Longtemps attendu, le technicien lillois a lui aussi reconnu la gravité de la situation : « Je ne peux pas vous dire ce qui s’est dit, j’avais besoin de parler à mon groupe et à ma direction. Autant après Brest il y avait des motifs de satisfaction, autant ce soir il n’y a rien. On ne peut pas continuer à subir une situation qui est catastrophique».

Avant d’ajouter : «ce que je regrette le plus ce soir, c’est le visage qu’on a pas montré ce soir. Dans les matchs de coupe d’Europe, le plus important c’est l’envie, c’est de remporter les duels. On s’est fait dominer tactiquement, techniquement, dans l’intensité. On perd 1 à 0 mais on s’en sort bien. Je ne pense pas à quitter le club avant la fin de mon contrat mais évidemment qu’il y a une remise en question».

Une dynamique globale alarmante

Cette nouvelle défaite en Ligue Europa s’inscrit dans un contexte déjà lourd. Éliminé en Coupe de France, en difficulté en championnat avec une place de 17e en 2026, Lille traverse une véritable crise de résultats.