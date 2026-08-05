Concurrent OM : Lyon déjà en difficulté après sa défaite en tour préliminaire de Ligue des champions…

Lyon a compromis une partie de ses chances de rejoindre la Ligue des champions en s’inclinant 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague. Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, devant l’OM, le club rhodanien devra renverser la situation lors du match retour au Groupama Stadium. Cette contre-performance place déjà les Lyonnais sous pression avant le début du championnat.

Lyon battu à Prague malgré une ouverture du score heureuse

La campagne européenne de Lyon a débuté par une mauvaise opération. Opposé au Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, l’OL s’est incliné sur le score de 2-1 en République tchèque.

Les joueurs de Paulo Fonseca avaient pourtant rejoint les vestiaires avec un avantage au tableau d’affichage. Juste avant la pause, Martin Suchomel a marqué contre son camp, permettant aux Lyonnais de prendre les devants alors qu’ils avaient été largement bousculés durant la première période.

Cette ouverture du score ne reflétait toutefois pas la physionomie de la rencontre. Peu agressifs et souvent en difficulté dans l’utilisation du ballon, les Rhodaniens ont subi la pression du Sparta Prague et n’ont pas réussi à installer leur jeu.

Le choix tactique de Paulo Fonseca n’a pas convaincu

Pour ce premier rendez-vous officiel de la saison, Paulo Fonseca a modifié son organisation par rapport aux rencontres de préparation. L’entraîneur lyonnais a opté pour un système en 3-4-2-1, qui s’est régulièrement transformé en 5-2-2-1 sans le ballon.

Cette organisation n’a pas permis à Lyon de maîtriser les débats. Les Lyonnais ont manqué de repères collectifs et ont longtemps évolué loin du niveau attendu dans un match aussi important pour leur saison.

Le Sparta Prague a finalement concrétisé sa domination après la pause. Matěj Ryneš a égalisé à la 63e minute, avant que John Mercado ne donne l’avantage au club tchèque six minutes plus tard.

Le penalty manqué par Corentin Tolisso coûte cher

Entre les deux réalisations du Sparta Prague, Corentin Tolisso a eu l’occasion de remettre Lyon devant. Le milieu de terrain lyonnais a raté le penalty en envoyant sa frappe dans les airs… Ce raté a constitué un tournant majeur dans la rencontre. Quelques instants plus tard, le Sparta a inscrit le deuxième but et a pris une avance que Lyon n’a pas réussi à combler.

Le score reste néanmoins limité. Avec une défaite 2-1, l’OL conserve la possibilité de se qualifier lors de la manche retour. Les Lyonnais devront toutefois afficher un tout autre visage pour poursuivre leur parcours en Ligue des champions.

Un avertissement pour Lyon, concurrent direct de l’OM

La saison dernière, Lyon avait terminé à la quatrième place de Ligue 1, devant l’Olympique de Marseille. Cette position lui avait permis d’accéder aux tours préliminaires de la Ligue des champions, sans lui garantir une qualification pour la phase principale.

Le match retour, programmé le mardi 11 août au Groupama Stadium, sera donc décisif. Une qualification permettrait à Lyon de rejoindre les barrages, où le club rhodanien affronterait le vainqueur de la confrontation entre Fenerbahçe et Sturm Graz.