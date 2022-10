Concurrent OM : Lyon en pleine crise, un duo d’anciens Marseillais à la rescousse ?

Si l’Olympique de Marseille a réussi son début de saison, c’est loin d’être le cas de Lyon. Avec quatre défaites consécutives suivies d’un match nul à domicile face à Toulouse, le club de Jean-Michel Aulas est en pleine crise…

Selon L’Équipe, les dirigeants rhodaniens auraient tranché et décidé de virer leur entraîneur, le néerlandais Peter Bosz. Ce dernier en aurait été averti samedi après-midi et informé définitivement de la nouvelle ce dimanche matin.

Pour le remplacer, un nom serait privilégié : Laurent Blanc.

L’ancien capitaine de l’OM, version fin des 90’s, est libre de tout contrat suite à son limogeage d’Al-Raayan (Qatar) le 13 février dernier. Rien ne serait encore signé, toujours selon L’Équipe, mais le deal serait en très bonne voie. Blanc pourrait même arriver dans les jours qui viennent, accompagné notamment de l’ancien entraîneur marseillais, Franck Passi.

On préfère partir à l’étranger – Franck Passi

Lorsqu’il était venu sur le plateau de Football Club de Marseille, Passi avait en tout cas confirmé qu’il pourrait suivre Laurent Blanc en tant qu’adjoint.

« Il est clair qu’au départ on préfère partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante pour nous. Dans le football on ne sait pas. Un jour il peut tomber une opportunité, si c’est l’Olympique de Marseille, qu’on est libre, qu’ on peut le faire, et qu’on va envie d’aller à Marseille, et bien on ira à l’OM. Mais il est clair qu’au départ on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire on préfère ça ou ça… Le football ne fonctionne pas comme ça… »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)

POUR VOIR OU REVOIR DEBAT FOOT MARSEILLE AVEC FRANCK PASSI