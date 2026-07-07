Concurrents OM : Coup dur pour Lyon !

Qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions 2026-2027 après sa 4e place en Ligue 1 la saison passée, l’Olympique Lyonnais espérait bénéficier d’un aménagement de calendrier. La Ligue de Football Professionnel en a décidé autrement.

Un calendrier européen particulièrement chargé…

Selon le calendrier publié par l’UEFA, l’OL disputera le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions les 4 ou 5 août, puis le 11 août prochain. En cas de qualification, les Rhodaniens enchaîneraient avec les barrages de la compétition, programmés autour du week-end de reprise de la Ligue 1. Or, le premier match de championnat de Lyon est prévu face au Toulouse FC le samedi 22 août, soit entre les deux rencontres potentiellement décisives pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions.

D’après les informations du journaliste de L’Équipe, Hugo Guillemet, les dirigeants lyonnais avaient sollicité un report de cette rencontre. Le club estimait que sa demande était légitime, notamment au regard du précédent accordé au Paris Saint-Germain la saison dernière lors de son parcours européen.

L’OL considérait également qu’un tel aménagement allait dans l’intérêt du football français, une qualification en Ligue des champions pouvant rapporter plusieurs millions d’euros et contribuer à l’indice UEFA de la France.

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