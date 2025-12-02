Concurrents OM : Crise totale à Nice : violences, tensions et vestiaire sous le choc… les joueurs agressés !

Rival direct de l’OM sur la scène nationale, l’OGC Nice traverse une période extrêmement délicate après de nouveaux incidents survenus dimanche soir. Alors que les Aiglons revenaient de Bretagne, où ils se sont inclinés 3-1 face à Lorient, la tension a brutalement éclaté au centre d’entraînement du club. Selon les informations de RMC, plusieurs joueurs niçois ont été violemment pris à partie par des supporters en colère, un épisode révélateur d’un climat devenu particulièrement instable autour de l’équipe et de son entraîneur Franck Haise.

Battus sur la pelouse du Moustoir et en difficulté aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue Europa, les Niçois accumulent les contre-performances. Le technicien de 54 ans, déjà contesté depuis plusieurs semaines pour ses choix et ses critiques répétées envers son groupe, voit désormais son avenir s’assombrir sur la Côte d’Azur. La pression, très forte, ne cesse de monter.

Communiqué officiel de l’OGC Nice ⤵︎ — OGC Nice (@ogcnice) December 1, 2025

Nice, un retour sous tension et des scènes de violence

À leur arrivée au centre d’entraînement, les joueurs niçois ont découvert un accueil d’une rare hostilité. Toujours selon RMC mais aussi Foot Mercato, environ 400 supporters attendaient le bus de l’équipe. Malgré les appréhensions exprimées à l’intérieur du véhicule, la sécurité a autorisé un supporter à monter dans le bus pour demander que les joueurs descendent. L’atmosphère s’est immédiatement détériorée.

Les slogans hostiles ont rapidement laissé place à des violences. Terem Moffi et Jérémie Boga ont été visés par des coups de pied, des claques et des crachats. L’attaquant nigérian aurait eu du mal à se dégager, tandis que le directeur sportif Florian Maurice a lui aussi été touché avant d’être extrait par la sécurité. Des scènes particulièrement choquantes qui illustrent l’ampleur de la rupture entre une partie des supporters et le vestiaire.

❗️🔴⚫️ Communiqué de l’OGC Nice « Dimanche, à leur retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant le Centre d’entraînement et de formation par un rassemblement important. Les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club… pic.twitter.com/z6OtZiq1pC — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 1, 2025

Une direction critiquée et un club en pleine tempête

L’absence du président Fabrice Bocquet lors de ces événements a été remarquée et interrogée au sein du club. Plusieurs témoins évoquent un vestiaire profondément marqué par les faits. Sur les réseaux sociaux, certains supporters appellent même à écarter définitivement les joueurs impliqués dans l’altercation.

Dixième de Ligue 1, l’OGC Nice se retrouve désormais confronté à une crise double : sportive et humaine. À quelques jours de nouveaux rendez-vous importants, la situation apparaît plus instable que jamais pour le club azuréen, pendant que l’OM observe à distance les difficultés de son rival direct.